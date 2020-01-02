Мнение: Новогодний концерт на Первом. Нафталиновый угар. Что это, вообще, было?

По традиции мы обычно собираемся семьёй за час до наступления Нового Года за столом, включаем Первый Канал и смотрим одним глазом, пока едим, выпиваем и общаемся.

В этом году концерт получился странным. Во-первых, мне кажется, я никогда не видел рекламы внутри выступлений. А здесь мне показалось, что весь концерт посвящён компании "Аэрофлот" и Московскому метрополитену.

Началось всё с Фабрики и логотипов Аэроэкспресса 🙂

Мне кажется, такого ещё не было, чтобы в Новогодний концерт на Первом вставляли product placement. Причём, например, в песне Сюткина это делается так часто, что хочется уже закричать: "Да поняли мы!! Поняли, что "Аэрофлот" лучшая компания в мире!"

Ну, да Бог с ним, ну, не хватает Первому денег, привлекли спонсоров. Добро пожаловать в новый формат. Теперь будете смотреть новый год на Первом с рекламой интегрированной в выступления.

Я намеренно написал "будете", потому что для себя решил, что больше подобный шлак смотреть не буду.

Получился какой-то бессмысленный угар. Я не знаю под чем были сценаристы и маркетологи. Как объяснить, этот странный выбор артистов и песен. Да, там было несколько песен, которые действительно сейчас популярны. А остальное просто выступления олигархов и их жён, и какие-то артисты прошлого, которых достали из нафталина и продемонстрировали нам. Смотрите, они живы и чем-то тут занимаются.

Вот кто из вас мог бы угадать появление Малинина в Новогоднем концерте? Когда в последний раз вы слышали от него новый хит? Или, вообще о нём вспоминали?

Сюткин, Газманов, Ваенга, Любэ (а, ну, да, это ж любимая группа Путина), Чингизхан! Чингизхан!!! Вы серьёзно? Сколько можно!

Многих певцов показывали по нескольку раз. Ротару, например. Ну, блин. Реально не нашлось желающих выступить на первом? За год не выпустили хороших песен? Почему, например, Эмин спел два раза? Он что, самый популярный певец в стране? Реально? А нет, подождите, он же просто олигарх. Может себе позволить.

По той же причине на экранах оказалась Навка с Жасмин – популярнейший в нашей стране певческий дуэт (по мнению пресс-службы президента).

Реально популярных песен и исполнителей почти не было. Не понятна, вообще, логика составления концерта. Такое впечатление, что места продавали. Исполнители с деньгами выкупили себе эфирное время, а в оставшееся время позвали тех, кто не готов платить, но готов сниматься за бесплатно, лишь бы показали на Первом.

Согласен с Ваенгой. У меня такие же впечатления от концерта 🙂

А известные артисты пели либо старые хиты вроде "Актрисы" Меладзе, либо какие-то новые и неизвестные. Почти ни одного свежего хита.

Раньше как-то сценарий был у концертов, смысловая наполненность. Новогодняя ночь на Первом была какой-то историей, наподобие фильма.

А сейчас тупо концерт с непонятным выбором артистов и репертуара. Какая-то бессвязная мешанина. "Новогоднее оливье на Первом". Выглядит, по крайней мере, также красиво как и оливье 🙂

https://oskanov.livejournal.co…

Источник: Конт

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