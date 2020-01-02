Мнение: Почему мы позволяем всяким мразям себя оскорблять и зарабатывать на нас деньги?

Вот опять — очередная пустышка Алена Водонаева призвала бедных( нищих) россиян к абортам, чтоб не плодить рабов. Бедная мозгами и душой призвала бедных не рожать. Рожает по несколько детей " необразованное быдло", которое она презирает. Кто же она сама такая — по образованию и мозгам? Может — доктор наук, инженер-механик или востоковед? Или интеллигентка-аристократка в восьмом колене, ходящая в сортир в белых перчатках? Ау — ты кто такая? Ломоносов в юбке? Эйнштейн? Или, на худой конец, блистательная Катрин Денев?

Журналистка, скандальная участница Дома-2, исполнительница невнятных коротких ролей, ведущая какой-то хрени, которую навряд ли кто вспомнит спустя пол года после закрытия — и все? И эта дешевка кого-то называет быдлом? Эта стерва с поганым языком — в чем могли убедиться зрители неоднократно — гнобящая людей с полным весом и мужчин, осмеливающихся завести ребенка после пятидесяти, прыгающая кузнечиком из постели в постель к состоятельным мужикам — это она всем дает советы? М-да — Аристотель и Фрейд оборжались в могилах. Ну да черт с ней, с этой простилюдкой — но пора бы нам и власти научится ставить таких мышей на место. Макая мордой в землю. Не позволяя плевать в колодец. Не затуманивая мозги маленьким девочкам, для кого эта мразь — кумир. Хрен с ней — она не стоит больше пары абзацев.

Еще одна юродивая из той же когорты — Наргиз. Поющая и зарабатывающая деньги у нас, в России. И поливающая ее грязью. Она-де не чувствует себя здесь в безопасности. А как ты поешь здесь, чучело? И на большинство концертов выходишь пьяная — из-за страха?

Ты сравнивала статистику преступлений у нас и в Америке? Или лишь бы что-то ляпнуть, хлебнувши с горла? Детей своих, говоришь, в Россию не пустишь? Мы все обрыдались с отчаяния. Узбекская пьяница не привезет к нам своих американских полу дебилов.

Далее — Дюжев, Серебряков, Вайкуле. С этого взвода вызвал недоумение только Серебряков, остальные предсказуемы, как хомячки в клетке. Действительно хороший актер, коих в России сейчас по пальцам пересчитать. Не Евстигнеев, конечно, не Этуш и Тихонов — но все же… И он запачкался русофобской помойной ямой. Кто за язык тянул, зачем — непонятно. Думал умным показаться — таки нет, не вышло. Прогрессивным — тоже мимо. Борцом за свободу мысли — навряд ли. Спасителем и обличителем — бросьте, я вас умоляю. Какой эффект он ожидал и что хотел получить в итоге — остается загадкой. Получил же вкус горечи в зрителях, искренне любивших его за роли, вкус горечи и презрительную усмешку, когда видишь его на экране. Так и охота спросить — ТЫ КТО? Кто по жизни, если, живя в Канаде, обзывая народ быдлом , приезжаешь сюда рубить бабло. Каково, а?

Серебряков

Получается — проститутка ты, как и приведенные выше. Обычная словоблудная проститутка, которые под копирку повторяют одно и то же. Я бы понял тебя, как мужика, если бы ты сказал — да, ребят, все тут дерьмо — и я больше ни ногой. Оскорбил бы власть, порядки, попрощался б с родными зрителями — и только бы мы тебя видели в этой Канаде. А так…По гнилому вышло, по подленько-сволочному.

И этот список все пополняется. Швали всех мастей, возомнившие себя полу богами, нет-нет да и кинут в топку новую порцию дерьма. Так давайте осуждать и презирать этих двуличных скотов. Да — наша страна не сахар, и живется порой несладко. Но если ты вырос здесь, а тем более — зарабатываешь, как сто работяг на заводе, кто давал тебе право, мразь, хаять людей, которые оплачивают твое жалкое существование?

Давайте все поумнеем и зауважаем себя. И сделаем этих тварей нерукопожатными. А их инстаграммы и фильмы — пустыми, как кошелек студента. Зависит все от нас — если демонстративно отвернуться от псевдо звезды, то это будет худший кошмар для нее. И готов побиться на пол зарплаты — через годик-другой, убедившись, что заграницей они не нужны, все эти черви приползут сюда, поскуливая и комканно улыбаясь. И что-то там щебеча, что их неправильно поняли. Приползут к быдлу — как они нас называют.

https://ldma.livejournal.com/1…

Источник: Конт

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