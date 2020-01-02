В Закарпатской области голова сельсовета присвоил около 1 млн грн, выделенных на ремонт дорог – СБУ

В Закарпатской области глава сельского совета в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения бюджетных денег, выделенных для ремонта местных дорог. Об этом 2 января проинформировал пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве утверждают, что чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на 1 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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