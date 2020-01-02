В Закарпатской области голова сельсовета присвоил около 1 млн грн, выделенных на ремонт дорог – СБУ

В Закарпатской области глава сельского совета в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения бюджетных денег, выделенных для ремонта местных дорог. Об этом 2 января проинформировал пресс-центр Службы безопасности Украины.
В ведомстве утверждают, что чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на 1 млн грн.
Фото: ssu.gov.ua
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: За неуплату алиментов выезд за границу ограничен 120 тыс. украинцев. Об этом 2 января рассказали в Государственной пограничной службе Украины. «В базах данных пограничников сейчас около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов», – рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что вечером 1 января в аэропорту Борисполь пограничники отказали в […]
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