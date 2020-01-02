Клинтон стала канцлером университета Квинс в Великобритании

Бывший государственный секретарь США, 72-летняя Хиллари Клинтон стала канцлером (ректором) Королевского университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия). Об этом 2 января проинформировал сайт учебного заведения.

«Клинтон, получившая почетную докторскую степень от Квинс в октябре 2018 года, станет …первой женщиной-канцлером университета. …Клинтон будет служить новым канцлером университета в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года», – сказано в сообщении.

Экс-госсекретарь, комментируя свое назначение, отметила, что университет Квинс – место, к которому она «очень привязана» и с которым у нее сложились «крепкие отношения».

В университете объяснили, что канцлер выполняет три основные роли – церемониальную, что включает председательство на собраниях; роль посла, помогающего «открывать двери» для университета; советника.

С января 1993 года по январь 2001 года Клинтон была первой леди США, в эти годы пост президента занимал ее муж Билл.

Государственным секретарем США Хиллари была в 2009–2013 годы.

В 2016 году Клинтон проиграла Дональду Трампу выборы президента США. На выборах 2020 года она баллотироваться отказалась.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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