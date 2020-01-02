Гаджеты: Microsoft Windows 10 может перейти на систему платной подписки



Современные разработчики программного обеспечения при распространении своих продуктов все чаще использую маркетинговую схему, основанную на платной подписке. Такой подход обеспечивает стабильное и длительное поступление дохода вместо одноразовых поступлений от продажи пакета программ. По сведениям, поступившим из инсайдерских источников, к такой методике может прибегнуть и разработчик операционной системы Microsoft при распространении Windows 10.

В настоящее время пакет Microsoft 365 Business включает в свой состав несколько программных продуктов и позволяет клиентам работать с ними на различных устройствах, не ограничивая себя ни местом, ни временем. Пользователи, подписанные на 365 Business, используют для ведения бизнеса такие программы как Outlook, Word, Excel и другие офисные продукты, демонстрирующие высокую эффективность.



По пока не проверенным данным Microsoft планирует расширить подписку для обычных пользователей и включить в пакет состав Microsoft 365 операционную систему Windows 10. При этом подписка предназначается для новых пользователей, все клиенты уже имеющие лицензионные соглашения на Windows 10 или другие продукты, продолжат беспрепятственно пользоваться программами и ОС.

Новые клиенты получат доступ к пакету программ первой необходимость с возможностью оплаты помесячно, а для пользователей выбравших пакет с ОС Windows 10, по утверждению инсайдеров, будет предоставлены дополнительные привилегии.

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