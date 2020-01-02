Гаджеты: Домашняя ферма от компании LG (3 фото)



Оказывается помимо Xiaomi еще одна высокотехнологическая компания озаботилась созданием необычных умных устройств для расширения возможностей современных пользователей. В недрах компании LG создали необычный шкаф-теплицу, оснащенный климат контролем Columm Garden и предназначенный для выращивания растений в условиях закрытых помещений, например в офисе или квартире. Презентация домашней фермы состоится на выставке CES 2020.

Конструкция шкафа фермы предусматривает установку 24 индивидуальных модуля, которые заполняются торфом, удобрениями и куда высаживаются семена растений. По заверению разработчиков такой шкаф позволит удовлетворить потребность в овощах и зелени семьи из 4-х человек на протяжении круглого года. Применяется принудительная циркуляция воздуха, устраняющая возможность образования излишней влажности и неприятные запахи. Процесс роста зелени поддерживается светодиодными освещением.



Использование индивидуальных боксов для выращивания растений и возможность контроля влажности, температурного режима, оперативного снабжений удобрениями, а также отслеживание роста растений поможет достичь высокой эффективности при выращивании богатой питательными веществами, ароматной зелень в условиях городской квартиры.



В стартовый пакет Columm Garden будут включены семена таких растений как ромен и другие виды салата, рукколы, цикория и базилика. Стоимость, габаритные размеры и другие технические подробности разработчики представят уже в начале года на мероприятиях CES 2020.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Егор Холявин признался, что потратил на лечение от наркозависимости около полумиллиона рублей. Он сделал себе татуировки в качестве напоминания о тяжелом периоде своей жизни. Бывший участник «Дома-2» похудел со 165 килограмм почти в три раза. Он чрезмерно увлекся различными способами достижения стройности и у него диагностировали анорексию. Также знаменитость не скрывает, что попал в зависимость […]