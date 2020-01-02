В Авдеевке мужчина бросил гранату во двор своих знакомых, ему грозит до 15 лет тюрьмы

1 января в Авдеевке Донецкой области мужчина бросил гранату во двор своих знакомых. Об этом 2 января сообщили в полиции области.
«36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина», – рассказали в пресс-службе.
62-летнего раненого госпитализировали, добавили в ведомстве.
Мужчина, который бросил гранату, был задержан через несколько часов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В полиции уточнили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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