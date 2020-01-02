Мнение: Критика

Бывший канцлер ФРГ Шредер, а теперь важное лицо в Газпроме — председатель совета акционеров — раскритиковал санкции США в отношении Северного потока-2 и назвал их ударом против Германии и вмешательством в ее внутренние дела.

Шредер — "смотрящий" от Германии в Газпроме. Газпром, помимо того, что является общаком для кремлевской братвы, является национальным достоянием Германии, обеспечивая ее энергетическую независимость. И в отношении санкций США Шредер, безусловно, прав — они не имеют никакого отношения к России, так как Россия не имеет никакого отношения к Газпрому — это структура, обслуживающая интересы Германии и российской мафии, причем не всегда понятно, кто в этом тандеме главный — то ли коррумпированные германские чиновники, то ли нанятые ими российские гангстеры. В таких конгломератах роли и функционал размыты и перемешаны. Вообще, для мафиозных структур, которые тесно смыкают государство и оргпреступность, зачастую невозможно определить, кто управляет, а кто обслуживает.

Тем не менее, санкции США — это удар именно по Германии, которая попыталась оспорить интересы реальных хозяев положения. Бундестаг, принявший решение о временном исключении положений Третьего энергопакета в отношении СП-2, продемонстрировал неуважение к интересам США, которые продолжают оставаться оккупантом Германии, а значит, обладают исключительным правом на формирование политики Германии. Бундестаг сепаратно принял решение, и реакция последовала незамедлительно. Кстати, все вполне логично — попробуй бургомистр из местных туземцев какого-нибудь Лемберга принять решение, не согласованное с местным гауляйтером — ему тут же укажут на недопустимость подобных упражнений, а в особо вопиющих случаях отправят заглаживать вину в близлежащее исправительное учреждение с вышками и колючей проволокой.

Источник: Эль Мюрид

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