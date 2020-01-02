Мнение: Араз за нас!

Один из самых богатых людей России, президент Crocus Group Араз Агаларов подвел в «Форбсе» итоги, достигнутые нашей страной в экономике:

«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать».

Звучит куда интереснее, чем переваренная словесная лапша, которую откинул на уши гражданам Путин в новогоднем поздравлении. Агаларов правильно понимает тему.

Мы даже думаем, что если бы предложить гражданам выбор между Путиным и Агаларовым, то большинство выбрало последнего.

И все же … Осторожно, Араз! Be careful!

Когда в России крупные бизнесмены начинают критически высказываться о политике властей, хотя бы и экономической, то это плохо заканчивается.

Важно вовремя остановиться. Не переходить черту. Помнить о Ходорковском и Грудинине. Власти в России критику от миллиардеров не любят.

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Один из самых богатых людей России, президент Crocus Group Араз Агаларов подвел в «Форбсе» итоги, достигнутые нашей страной в экономике: «Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих […]