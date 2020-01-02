ГБР почти за 5 млн грн заказало программное обеспечение фигуранту своего расследования

Государственное бюро расследований (ГБР) подписало соглашение о покупке программного обеспечения Microsoft Office у фирмы «Ай Ай Ти Трейдинг», которая фигурирует в расследовании ГБР. На это 2 января обратило внимание «Слідство.Інфо».

Тендер проводился посредством электронной системы ProZorro и был завершен 11 декабря 2019 года.

В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение «Ай Ай Ти Трейдинг» было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы «Спан», предложение оказалось дороже на 8 грн.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, «Ай Ай Ти Трейдинг» фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.

По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.

В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации «Ай Ай Ти Трейдинг».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Государственное бюро расследований (ГБР) подписало соглашение о покупке программного обеспечения Microsoft Office у фирмы «Ай Ай Ти Трейдинг», которая фигурирует в расследовании ГБР. На это 2 января обратило внимание «Слідство.Інфо». Тендер проводился посредством электронной системы ProZorro и был завершен 11 декабря 2019 года. В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение «Ай Ай Ти Трейдинг» было самым […]