В «Голосе» потребовали остановить конкурс на руководящие должности в ГБР

Парламентская фракция «Голос» потребовала остановить конкурс на должности трех заместителей директора Государтсвенного бюро расследований. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы 2 января.

«Объявленный накануне праздников – 30 декабря – конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов. Срок подачи истекает 3 января. Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот «конкурс». Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона», – сказано в заявлении.

В «Голосе» подчеркнули, что в п.3 ст.14 закона «О Государственном бюро расследований» указано, что порядок проведения конкурса определяется положением, утвержденным Кабмином в 2017 году. В п. 12 этого «Типичного положения о проведении открытого конкурса для назначения на должности в ГБР» говорится, что сбор документов должен проводиться не менее 15 дней.

«У руководства ГБР есть еще возможность выйти из ситуации достойно. Для этого необходимо отменить решение об объявлении конкурса, которое принято 29.12.2019 и.о. директора Государственного бюро расследований [Ирины Венедиктовой], поскольку нарушение сроков обнародования привело к нарушению прав граждан Украины на участие в проведении открытого конкурса и принять решение об объявлении нового конкурса», – сказано в заявлении.

В «Голосе» заявили, что будут обжаловать результаты конкурса в суде, если Венедиктова «проигнорирует это требование».

Пресс-служба ГБР напомнила сегодня, что принятый в декабре закон о перезагрузке ГБР вносит изменения в ст.14 действующего закона, согласно которым конкурс проводится согласно положению, утвержденному директором бюро. В ведомстве заявили, что утвержденное Кабмином положение утратило силу. Однако на портале «Законодательство Украины» указано, что постановление правительства о принятии этого порядка не действует.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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