Мнение: Из 152 вертолетов бундесвера боеготовы лишь 20

Из 152 вертолетов бундесвера боеготовы лишь 20

Только 20 вертолётов бундесвера находятся в состоянии боевой готовности, сообщает Bild: 8 ударных машин «Тигр» и 12 транспортников NH90. По мнению представителей бундесвера, вина в данной ситуации лежит на производителе — Airbus Helicopters. Эксперты отмечают, что низкая боеготовность вертолётов сказывается на процессе подготовки пилотов.

В 2019 году лётная программа немецких ударных вертолётов «Тигр» была выполнена только на 80 процентов, сообщает Bild, ссылаясь на внутреннюю документацию бундесвера.

Причина заключается в проверках, выявивших низкий уровень боеготовности: согласно данным за ноябрь прошлого года, из 53 вертолётов «Тигр» в состоянии полной готовности находилось лишь 8. Что касается транспортных вертолётов NH90, то из 99 машин пригодными к эксплуатации было 12.

Издание пишет, что в бундесвере возлагают ответственность на фирму-производителя (Airbus Helicopters). По мнению представителей немецкой армии, компания не в полной мере выполняет свои контрактные обязательства. При этом в бундесвере признают, что часть вины лежит и на самих вооружённых силах.

«Катастрофический уровень боеготовности вертолётов «Тигр» влияет также и на подготовку пилотов. Такое положение дел безответственно», — приводит Bild слова эксперта из партии «Зелёных» Тобиаса Линднера. Политик отметил, что проблема с «Тиграми» известна уже давно, однако никаких мер всё равно не принимается.

https://russian.rt.com/inotv/2020-01-02/Bild-iz-152-vertolyotov-nemeckoj — цинк

Могу себе представить, какой бы вой стоял, если бы такой уровень боеготовности вертолетов был бы у нас в стране.

На деле, не отменяя самобичевания немцев и их косяков, стоит отметить, что такие алармистские публикации в стиле "просрали все полимеры" появляются в рамках информационного давления на немецкое правительство, которое оказывают США, требующие резкого повышения расходов на оборону и НАТО (от 2х до 4х процентов ВВП). Тот же Трамп не устает напоминать о том, что Западная Европа не выполняет даже базовых обязательств по оборонным расходам и фактически перекладывает основное бремя расходов на американский оборонный бюджет. В то время, как Трамп желает, чтобы вассалы американской империи вносили в общий котел более солидный финансовый вклад.

А так как Германия в этом вопросе филонит, в западной прессе (в том числе и немецкой), жлобскую политику в оборонных вопросах периодически прорабатывают, указывая на то, что экономия на военных расходах приводит к ослаблению бундесвера и проблемам с элементарной боеготовностью. А тут еще и "страшная агрессивная Россия" на востоке, надо срочно закладывать в бюджет рост оборонных расходов. В том числе и на вертолеты.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Из 152 вертолетов бундесвера боеготовы лишь 20 Только 20 вертолётов бундесвера находятся в состоянии боевой готовности, сообщает Bild: 8 ударных машин «Тигр» и 12 транспортников NH90. По мнению представителей бундесвера, вина в данной ситуации лежит на производителе — Airbus Helicopters. Эксперты отмечают, что низкая боеготовность вертолётов сказывается на процессе подготовки пилотов. В 2019 году лётная […]