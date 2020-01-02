Мнение: Письмо: «Признавался в любви все время»

Вот в прошлом письме у автора — все нормально в отношениях, хотя и не так превосходно, как она вообразила и убеждает себя. Мужчина там, скорее всего, готов сближаться и даже жениться готов в будущем, хотя его и отпугивают ее щипцы. Отпугивают все больше и больше, но пока еще все ничего.

Но Штурманы понимают только два вида отношений «полное слияние» и «бежать роняя тапки».

Автору тому и в комментариях уже успели намекнуть и даже прямо посоветовать бежать.

Штурманы, никуда не нужно бежать, если вас не бьют. Учитесь общаться с уважением и без слияния. Когда еще учиться?

Вот в этом письме автор старается обойтись без Ищейки, но ее Штурману без Ищейки очень тяжело. Так тяжело, что стоило мужчине не ответить на звонок 1-го января, она предполагает самое страшное, она чувствует катастрофу и крушение.

Как паровоз, от которого на полном ходу, отцепился состав.

sinicza

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам огромное за всю информацию, которую Вы даете в блоге и книгу.

Читаю ваш блог почти два года. Участвовала в четырех тестированиях, за два из них есть сертификаты. На последнем тесте всего 30 баллов, поняла, что в рыбалке еще ничего не понимаю.

(Автор, а вы думали, что понимаете? Реально так думали? Тесты — для обучения практическим навыкам. У меня даже очень умные комментаторы не всегда получают сертификаты. Не рассчитывайте на сертификат, вот и не будете горевать, а получив, будете рады)

Надеюсь, что мое письмо окажется интересным для рубрики и попадет на разбор.

Мне 36 лет, есть дочь, 7 лет, с мужем расстались, когда дочке было 2,5 года, после 10 лет замужества, был тухлый дефолт. Сейчас бы постаралась исправить, тогда же все казалось тленом и безнадегой. Расстались тихо, попыток сохранить отношений ни у кого не было.

Эта история началась в конце сентября. За год до этого закончились предыдущие невнятные отношения, которые длились почти 3 года, моим минусом и попыткой «экологичного» ухода, тогда только начала читать блог. Было очень тяжело, не могла даже смотреть на себя. За этот период были только единичные свидания, поняла, что никому не нравлюсь.

(Отношения не могут закончиться вашим минусом. Они заканчиваются плюсом какой-то стороны. Минус — это любовь, два минуса = свадьба. Как вы надоели горевать из-за своего минуса, Попрошайки и Ученицы)

С О. познакомились на мероприятии, он на 10 лет старше и его ОЗ намного больше моей. Я знала что О. будет там. До этого, чуть больше чем за год, я просила своих партнеров дать его контакты, так как его рекомендовали как очень влиятельного человека в нашей сфере. Коротко созвонились, ему показалось не интересным наше предложение. На этом мероприятии он держался немного отстраненно, ни с кем общения не искал. Попросила общих знакомых меня представить лично, в надежде, что по бизнесу получится найти точки пересечения. Состоялся небольшой диалог, я рассказала, чем именно мы занимаемся и спросила, есть ли возможность сотрудничества, какие варианты работы им были бы интересны. Он спрашивал где конкретно мы работали и условия. Обговорили. Сразу предложил несколько шагов далее по развитию бизнеса. Предложила ему присоединиться к нашему столику, отказался, я отошла. Примерно через час он ушел совсем. Договорились созвониться в начале недели. Мне он, конечно, понравился, независимый, сильный, взгляд такой, поплыла. Общие знакомые сказали, что он был женат, но все закончилось 4 года назад.

(Она подошла к нему исключительно по бизнесу, но почему-то поплыла. Автор, вы кого обманываете? Чтобы поплыть от взгляда, надо прилично раскатать губу. Понимаете почему, друзья?)

О. позвонил в понедельник, просил прислать материалы. Я была в командировке, все сделала удаленно, специально для них и его компании. Созванивались несколько раз, по работе, уточнял, просил дополнительные расчеты, концепции, все старалась сделать в лучшем виде. И спрашивал как там командировка. Обменялись парой фото, а я поймала себя на мысли, что очень радуюсь, оттого что он звонит.

Возвращалась в пятницу, поздно. Сказал, что встретит в аэропорту, нужно обсудить по работе детали, так как в понедельник в 10 уже встреча в их офисе. Так как был поздний прилет, сказала, что это слишком, и может быть ему удобнее встретиться в другое время/день, ответил, что встретит, а я могу сэкономить на такси. В машине обсуждали детали работы и просто общались. Я поблагодарила за встречу и за помощь в работе, была очень рада его видеть. Попрощались до понедельника, на прощание поцеловала в щеку, получилось неловко, чувствовала себя школьницей. В понедельник утром была встреча, он представил своему партнеру наши решения, рассказал, что и как будем делать, сказал, что дальнейшие действия по согласованию за ними. После встречи предложил кофе, стояли на набережной, пили, разговаривали.

С этого дня много раз созванивались в течение примерно двух недель, каждый день, в основном звонил он, обсуждали все и помимо работы, было еще 2-3 рабочие встречи, организовывал он сам с заказчиками, которые помогли дальше согласовать наши решения. В один из дней он не позвонил, набрала сама, не ответил, перезвонил, но я не видела, уже поздно.

На следующий день еще набирала еще – снова не отвечал. Написала: все ли в порядке у него? И что хотела уточнить по поводу визита на объект о котором он просил до этого. Занервничала, первый раз твердо поняла, что залипла.

(Почему Штурманы видят, что залипли, когда им не отвечают вдруг?)

Перезвонил вечером. Сказал, что срочно нужно было уехать в командировку, на машине, с партнером, неудобно было отвечать, только вернулся. Спросил: Ты соскучилась? Ответила, что да, соскучилась очень. Предложила набрать его снова, после того, как уложу ребенка, первый раз созванивались во вне рабочее время. Обсуждали все кроме работы. Он говорил, как ему нравится разговаривать и что он успокаивается и ему очень комфортно. И так быстро время летит, когда мы общаемся и что я его смешу и радую.

(Вот по его речи уже видно, что она использует щипцы. Скорее всего как Попрошайка: оо, наверное отнимаю у тебя время…. И ему приходится заверять ее в приятности)

Начали созваниваться и вечером поздно тоже. В октябре была еще в командировке, опять встретил, взял за руку, на следующей встрече уже поцеловались. Через месяц после знакомства был его день рожденья, позвонила, сказала, что хочу подъехать, как ему удобно, поздравить его, есть небольшой подарок (мы делаем для партнеров подарки), он сам решил приехать к моему офису, поздравила, пожелала успехов и побед. Он достал из машины букет цветов и сказал, что уже давно не покупал никому цветы без повода. Сидели в машине, целовались и разговаривали, потом поехала домой.

Созванивались постоянно, утром, вечером, иногда среди дня, между встреч, рассказывал как дела, я делилась своими новостями. Мне было очень хорошо и легко, он говорил, что ему уже очень давно не было так хорошо и спокойно, говорил, что ощущение, что как будто уже все было, хотя ничего не было и от этого еще интереснее.

Меня беспокоило, что он никогда не звонит из дома, только из машины, офиса, визитов, старалась не придавать значение, и не сильно обольщаться на его счет.

(Штурман очень нуждается в Ищейке. Женат? С женщиной живет? Как бы это узнать? Как будто от этой информации что-то поменяется)

Спрашивал про мои прошлые отношения, рассказывал про свои и почему, как расстались. Потом была еще одна его командировка в выходные, а накануне вечером выпал мой телефон в его машине и он его увез. Вечером оттуда писал, что я удивительная, необыкновенная, что общение со мной делает его счастливым. Присылал фотографии, я ему в ответ. Приехал поздно вечером из командировки, в дороге почти 6 часов, хотел завезти телефон, я предложила самой его забрать утром. Встретились на улице, так как дочка уже спала, спустилась всего на пару минут, взяла с собой для него чай в термокружке и орехи. Очень удивился. Сказал что скучал и я ответила, что это взаимно и что очень рада, что удалось встретиться.

(Она вроде и бегает за ним, но домой не приглашает, наверное считает, что это выглядит прилично. Но это невежливо, встречать человека с термосом у подъезда. Человека с ОЗ выше, с которым общие дела и с которым уже целовалась в машине несколько раз наверняка по своей инициативе)

Дальше в ноябре была общая командировка на международную выставку, мы выставлялись, они искали новинки и технологии. Он говорил, что уже два года вообще никуда не летал и визы давно нет. Решил ехать сам, его партнеры всегда летают, сказал, что я его уговорила. Здесь случился первый мой большой косяк. Он предлагал остановиться вместе в хорошей гостинице и что моя забронированная гостиница не очень, а ночевать в разных неудобно. В итоге тоже забронировал мою гостиницу. Я думала, что пыталась сохранить независимость и хотела ночевать раздельно. Был секс, мне очень было хорошо, но после я сказала, что все равно ночевать лучше в своих номерах.

(Какую независимость? Зачем вы создаете видимость независимости и своей позиции сверху. Зачем вы строите из себя неуловимых Джо? Чтобы обломать другому и так небольшой кайф?)

В голове была полная каша и, по факту, хотела одного, а делала совсем другое. В общем я была ужасной, осознала все в день возвращения, звонила, потом писала и извинялась, что была дурой и очень не права. О. Сказал, чтобы я никогда не извинялась и что он меня понимает. Сказала, что очень хочу его увидеть и если он сможет я подъеду куда скажет. Он приехал сам, пили чай, ужинали, потом проводил меня домой, опять долго целовались в машине. Поняла что влюбилась сильно.

(Накосячила, потом слилась. Вы очень противные, когда бежите в ночь, надеясь, что вас нагонят, но и когда приползаете просить прощения за свое глупое бегство, вы еще противней)

Мы постоянно были на связи, по телефону или переписывались. О. писать не очень любит, разговаривали постоянно, по вечерам по 2-3 часа.

(Часами телефонных разговоров Штурманы гордятся так же как и надоями. Хотя это тоже пытка)

Встречались тоже много, приезжал всегда он, на мои попытки встретится поближе к его офису всегда отказывался и приезжал сам.

(Он не хочет, чтобы она в его офис приезжала. Всегда уклоняется от этих ее предложений и едет сам)

Иногда дарил цветы и говорил, что ему приятно делать это без формального повода.

(Говорил, потому что она доставала щипцы: «Ой… ну зачем так? А какой повод? Ну почему?» Ждала, то он скажет ей: «Повод — моя к тебе любовь». Или «повод — твоя красота». Когда вам дарят цветы, просто радуйтесь и не щипцуйте)

В начале декабря я хотела навестить бабушку и сказала ему об этом. Он тут же ответил, что сам нас с дочкой отвезет, так как ехать далеко, в другой город, а я сказала, что тогда забронирую ему гостиницу, собственники лучшего отеля в городе мои партнеры. Договорилась о номере с панорамным видом на центр города, попросила, чтобы в номер по заезду принесли виски, который он любит. Всю дорогу держались за руки. Когда поздно ночью уже доехали к моим родственникам, сказала, что очень хотела бы ночевать с ним вместе, если он, конечно, не против. Ответил, что конечно и будет очень рад этому.

Я сейчас делаю ремонт в новой квартире, живем с ребенком на съемной. Он тоже должен начать делать ремонт, но пока не начал. Посоветовал мне бригаду, договорился с ними о скидке на работы, раскритиковал тех рабочих, которых я выбрала сама. В итоге, конечно, я согласилась и наняла эту бригаду. Я предложила ему своего дизайнера, тоже с хорошей скидкой, так как доверяю и уже рекомендовала знакомым, которые остались очень довольны. Сказал, что у него все есть. Всегда благодарила его, а он отвечал, что ничего такого не делает.

Однажды я спросила его, почему мы никогда не созваниваемся, когда он дома? И что может быть у него есть любимая, которая его там ждет? Ответил, что я придумываю глупости, что никого нет и он дома всегда очень поздно, а до этого мы все время на связи.

(Сама формулировка про любимую — довольно хамская. Видите это, друзья?)

В один момент в выходные он пропал. В субботу мы созванивались, вечером я написала ему и он не ответил, в воскресенье тишина, звонила, он не отвечал и не перезванивал. В голове опять все мысли – что он никогда не звонит из дома, всегда только из машины или откуда-то. И что вот выходные он пропал. Перезвонил только в понедельник к обеду, сказал, что случился аврал на работе и пришлось срочно провести там весь день и всю ночь. Я сказала, что по-человечески волновалась за него. Он ответил, что никогда бы не хотел, чтобы я волновалась и что он меня очень сильно любит. С этого дня мы постоянно друг другу говорили о любви.

(Вытянула щипцами признание и это стало обязанностью его)

В декабре было еще три встречи, он бронировал гостиницу, я договаривалась с няней на ночь. В один из таких вечеров позвал на ужин пару друзей, они очень веселые. Весь вечер держал за руку. Позже, когда ехали вдвоем, сказал, что конец года тяжелый и нужно было ребят выдернуть. Ночами всегда говорил, как ему хорошо, что как ему повезло. И как это так, такая красивая, умная, замечательная, на такой хорошей машине (его машина, конечно лучше) и с мужчинами расставалась. Спрашивал: почему он и почему вдруг я выбрала его. Я не могла придумать ничего лучше и говорила, что такой же вопрос – почему я? И какой он замечательный и необыкновенный, самый лучший.

В конце декабря был уже мой день рожденья. Поздравлял, вместе ужинали. Конец года, последняя неделя, получился очень тяжелый, говорил, что как никогда, столько всего одновременно происходит. Находил время встретится вечером или срывался в середине дня на короткие визиты. Я уже давно говорила, что на праздники планирую уехать к моей бабушке, она очень пожилая и мы давно договорились, что приедем с дочкой туда.

Приглашала его, он сказал, что пока не знает. Потом сказала, что хотела бы в новый год быть с ним вместе, если, конечно он хочет и у него нет других планов и могу договориться, оставить дочку там и вернуться в Москву. Ответил, что планов вроде нет, но пока сказать не может. Я больше не поднимала этот вопрос и спокойно уехала сама.

(Спокойно, но с большим камнем на сердце. Новый год — это самый важный праздник для Штурманов. Штурманы, вам ведь принципиально, чтобы Новый год встречали с вами, правда? Это означает для вас очень многое. Понимаете, почему, друзья? А на самом деле, это не значит вообще ничего)

Накануне отъезда мы коротко встретились, он между совещаниями и визитами поймал меня в городе. Передал всякие угощения, для родственников. Поблагодарила и сказала, что мне тоже нужно передать ему кое-что. И спросила где он дальше будет, чтобы я могла отдать? О. ответил, что я успею еще подарить ему подарок и может быть даже получится лучше, чем если это делать сейчас. Я конечно обрадовалась и подумала, что наверное увидимся в новый год.

(Как тяжело Штурману без Ищейки. Вообще ничего не понятно)

О. приехал, поздно вечером 30. Мы созванивались днем и он ничего не говорил, про визит. Я была одна, с бабушкой и дочкой в доме, все мои уехали. Очень рада была, слезы на глазах и столько восторга. Сказал, что забронировал мой отель и приглашает на ужин и может быть на завтрак. Я расстроилась, сказала, что отпустила своих в гости и погулять и сама осталась за бабушкой следить и ребенок тоже спит уже, я не могла никак их оставить.

(Она все время упоминает, как из-за ребенка вынуждена все время его ограничивать. Как будто он рвется ближе и ближе. Штурманы, дети спасают ваши отношения. Иначе вы бы вцеплялись мертвой хваткой сразу, а так вы иногда вынуждены заниматься своими детьми)

Приготовила ужин, сказала, как я ему рада, что он самый удивительный и необыкновенный. Предложила остаться у нас, постелила ему в гостевой спальне наверху. Все время обнимала и целовала, не могла никак успокоиться. Он признавался в любви все время и говорил опять как ему хорошо и как он счастлив. И что два часа со мной просто перевернули его и все проблемы забылись моментально.

(Если человек все время повторяет про любовь как заводной, это скорее плохой знак, а не хороший. Это значит, что у вас непрерывные щипцы)

Я сказала, что люблю его очень и хочу с ним засыпать и просыпаться каждый день, хочу отношений. Он ответил, что тоже хочет, но у него есть командировки. И сказал, что у нас же и так уже отношения.

Дочь просыпалась, я ее снова укладывала и возвращалась к нему. Под утро сказала, что мне нужно у нее остаться, если проснется, уже не уложу.

(У нее и дочка избалованная. Семь лет, а все время нужна мама рядом)

А он ответил, что ему нужно в Москву возвращаться и он вот сейчас и поедет. Так как в новый год ему нужно провести с партнерами, это важно для бизнеса. Я расстроилась конечно. Но сказала, что если нужно то нужно. И может быть он поспит хоть пару часов перед дорогой, а я его разбужу. О. отказался, сказал, что лучше сразу поедет.

Подарила подарок, приготовила для него дорогой бизнес аксессуар с его инициалами. 31 днем мы созвонились, он просил набрать его, как я проснусь. Коротко поговорили. Я еще раз поблагодарила за все, за подарок для дочки, сказала какой он замечательный, а он еще раз, что любит меня очень. И что может быть позже еще позвонит или напишет. И все. Он не позвонил и не написал. И набрал только 1 днем, я не видела звонок, а когда перезвонила, не взял трубку. И сейчас снова тишина.

Пытаюсь сейчас понять, где я была не права в этой истории и можно ли еще что-то сделать?

(Автор хоронит отношения, несмотря на раздувшуюся шкатулочку. Эта шкатулочка величиной с ее комнату уже и она всю ее вытряхнула перед нами. И она уже сшила фату, а мужик вдруг пропал в Новый год. Автор, прекратите свою истерику, и насколько можете сократите свои щипцы, разожмите свою хватку, уберите пальцы с его горла. Тогда у этих отношений есть шанс. В противном случае динамика будет угасать, хотя его истерических заверений в любви может стать больше. Под пытками онегины еще и не такое восклицают. Они ведь тоже живые)

Буду очень благодарна Вам и комментаторам за разбор.

С уважением,

Л.

Источник: Эволюция

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