Валерий Сергеев рассказал о необходимости приема витаминов зимой

Валерий Сергеев пояснил о необходимости приема витаминов зимой. Врач утверждает, что эта профилактическая мера предупредит возникновение сезонных заболеваний и поможет укрепить организм.

Доктор медицинских наук Валерий Сергеев является экспертом ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова. Он пояснил о том, как получить все необходимые витамины и минеральные вещества зимой. Наилучшее влияние на организм, по мнению специалиста, оказывает единовременный прием всех нужных человеку полезных веществ, поэтому он рекомендует обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы. Врач отметил особую ценность для организма витаминов групп А, В, С и Е, магния, марганца, калия и цинка. Такие добавки следует принимать в течение месяца, особенно, если недавно было перенесено простудное заболевание. Сергеев считает, что в настоящее время организм разучился вырабатывать необходимые вещества для поддержания тела здоровым, потому необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы дополнительно.

Валерий Сергеев рекомендует заготавливать продукты питания методами соления, квашения и маринования для того, чтобы максимально сохранить полезные вещества. Импортные фрукты и овощи нередко поставляются с нарушением сроков и условий хранения, потому они могут не только не принести желаемой пользы для здоровья, но и навредить.

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Последнее: Валерий Сергеев пояснил о необходимости приема витаминов зимой. Врач утверждает, что эта профилактическая мера предупредит возникновение сезонных заболеваний и поможет укрепить организм. Доктор медицинских наук Валерий Сергеев является экспертом ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова. Он пояснил о том, как получить все необходимые витамины и минеральные вещества зимой. Наилучшее влияние на организм, по мнению специалиста, […]