«Страховка трусы передавила»: известный артист показал истошно вопящую Бузову

Александр Гудков решил замотивировать поклонников на новые
свершения с помощью нового шуточного ролика. Телеведущий нашел кадры с концерта
Ольги Бузовой.
На них артистка в буквальном смысле висит под потолком
концертного зала. Знаменитость, облаченная в длинное белое платье, громко кричит
стоящей внизу толпе фанатов. «Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!» – срывая голос,
орет Ольга. После артистка начинает восторженно визжать и болтать в
воздухе руками и ногами.
Гудков опубликовал ролик с Бузовой в личном «Инстаграм». Он
сопроводил его забавной пародией. Александр не стал подвешивать себя к потолку,
он изобразил певицу прямо у себя на кухне, во время ужина.
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В комментариях пользователи Сети тоже посмеялись над поведением
Ольги Бузовой. Упражняясь в остроумии, обыватели просили изгнать из певицы
бесов, требовали объяснить, на каком из двух роликов пародия, а на каком
неповторимый оригинал, рассуждали о причинах истошного крика вокалистки.
«Всегда знал что Бузова – сатанистка (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Ощущение, что она
служит дьяволу 😂», «Обрежьте стропы, ради всего святого🤦♂🤦♂🤦♂», «Где настоящая
Бузова, а где пародия?», «Это отличный тост!», «Наверное страховка трусы
передавила нй», «Покойную Панночку из «Вия» напомнило чет», «Экзорцистоооов)))»,
«Она еще и летает. Ведьма», – отреагировали пользователи Сети на пост с Ольгой Бузовой.
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Последнее: Александр Гудков решил замотивировать поклонников на новые свершения с помощью нового шуточного ролика. Телеведущий нашел кадры с концерта Ольги Бузовой. На них артистка в буквальном смысле висит под потолком концертного зала. Знаменитость, облаченная в длинное белое платье, громко кричит стоящей внизу толпе фанатов. «Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!» – срывая голос, орет Ольга. После артистка […]
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