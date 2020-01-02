«Страховка трусы передавила»: известный артист показал истошно вопящую Бузову

Александр Гудков решил замотивировать поклонников на новые

свершения с помощью нового шуточного ролика. Телеведущий нашел кадры с концерта

Ольги Бузовой.

На них артистка в буквальном смысле висит под потолком

концертного зала. Знаменитость, облаченная в длинное белое платье, громко кричит

стоящей внизу толпе фанатов. «Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!» – срывая голос,

орет Ольга. После артистка начинает восторженно визжать и болтать в

воздухе руками и ногами.

Гудков опубликовал ролик с Бузовой в личном «Инстаграм». Он

сопроводил его забавной пародией. Александр не стал подвешивать себя к потолку,

он изобразил певицу прямо у себя на кухне, во время ужина.

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Публикация от �� (@gudokgudok) 1 Янв 2020 в 7:56 PST

В комментариях пользователи Сети тоже посмеялись над поведением

Ольги Бузовой. Упражняясь в остроумии, обыватели просили изгнать из певицы

бесов, требовали объяснить, на каком из двух роликов пародия, а на каком

неповторимый оригинал, рассуждали о причинах истошного крика вокалистки.

«Всегда знал что Бузова – сатанистка (здесь и далее

орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Ощущение, что она

служит дьяволу 😂», «Обрежьте стропы, ради всего святого🤦♂🤦♂🤦♂», «Где настоящая

Бузова, а где пародия?», «Это отличный тост!», «Наверное страховка трусы

передавила нй», «Покойную Панночку из «Вия» напомнило чет», «Экзорцистоооов)))»,

«Она еще и летает. Ведьма», – отреагировали пользователи Сети на пост с Ольгой Бузовой.

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Последнее: Александр Гудков решил замотивировать поклонников на новые свершения с помощью нового шуточного ролика. Телеведущий нашел кадры с концерта Ольги Бузовой. На них артистка в буквальном смысле висит под потолком концертного зала. Знаменитость, облаченная в длинное белое платье, громко кричит стоящей внизу толпе фанатов. «Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!» – срывая голос, орет Ольга. После артистка […]