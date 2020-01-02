В Судане разбился самолет «Антонов»

02.01.2020, 21:51, Новости дня

Самолет семейства «Антонов» разбился в Эль-Генейне – административном центре Западного Дарфура, на западе Судана, сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям телеканала, экипаж самолета погиб, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую пятницу, 27 декабря, потерпел крушение самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувший в районе жилого сектора, в результате погибли 12 человек, 49 пострадали.



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