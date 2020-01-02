Наука: Мучные черви едят пластмассу безопасно

Мы как-то уже писали про гусениц восковой моли, которые едят полиэтилен. Но восковая моль – не единственное насекомое с таким полезным умением.

Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс. Результат с пенополистиролом оказался особенно важен, так как считалось, что он устойчив к любому биорасщеплению, что ни одно живое существо с ним ничего не может сделать. То, что мучные черви его едят, позволяет мечтать о промышленной биопереработке этого пластика.

Но пенополистирол делают с добавками, в частности, в него добавляют огнезащитное вещество гексабромциклододекан (HBCD). Такие добавки (и HBCD в том числе) могут быть довольно неприятными для организма: они плохо влияют на эндокринную систему и токсичны для нервных клеток. Если пластмассы будут травить мучных червей, то, наверно, смысла в такой переработке немного. Кроме того, мучные черви – одно из самых популярных кормовых насекомых, ими кормят и птиц, и мелких зверей, и аквариумных рыб, их используют как наживку в рыбалке, но если они станут ядовитыми из-за пластмассовых кормов, то ими уже никого кормить не будешь.

В новых экспериментах те же исследователи из Стэнфордского университета решили проверить, что происходит с гексабромциклододеканом внутри личинок жуков. Оказалось, что ничего страшного: метаболизм мучных червей половину съеденного полистирола превращал в углекислый газ, другая половина выходила с фекалиями, и в этой другой половине оказывался весь HBCD – он полностью покидал организм личинок за двое суток. В статье в Environmental Science and Technology также говорится, что никаких неприятностей от такой диеты мучные черви не испытывали; а когда червей скармливали белоногой креветке, то и креветке тоже никакого вреда не было. То есть мучными червями, питавшимися пенополистиролом, вполне можно кого-нибудь кормить.

Правда, возникает вопрос, что делать с гексабромциклододеканом, который всё равно остался в непереваренном личинками пластике. Но не будем требовать от личинок многого – достаточно и того, что они могут уполовинить количество пластика без вреда для себя, а опасные добавки сконцентрировать в том, что осталось.

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