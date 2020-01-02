Большинство освобожденных из ОРДЛО негде жить после выписки из «Феофании» – замглавврача

Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице «Феофания» преимущественно некуда возвращаться после выписки. Об этом заместитель главного врача Андрей Строкань рассказал 2 декабря на брифинге, который транслировал канал UATV.
«Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации… Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки», – сказал он.
По словам Строканя, большинство освобожденных из ОРДЛО выпишут из больницы в течение ближайшей недели.
29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.
После освобождения в «Феофанию» попали 64 человека. Освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный госпиталь» в Киеве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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