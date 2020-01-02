На Украине назначили руководителя расследований дел «евромайдана»

Александр Буряк назначен руководителем отдела по расследованиям дел «евромайдана» в Государственном бюро расследований Украины. Буряк занимал должность замдиректора Госбюро, сообщили в ведомстве.

«Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии», – передает РИА «Новости» заявление Буряка.

Отмечается, что Буряк был отобран на руководящую должность в Госбюро комиссией с участием представителей Консультативной миссии Совета Европы.

Указано, что он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, в правоохранительных органах с 1998 года.

Напомним, ответственность за смерть более 100 человек на майдане Незалежности в Киеве новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота, возложило на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

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