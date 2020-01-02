Мнение: Что случилось с Соловьёвым?

В минувшем году над Владимиром Рудольфовичем Соловьёвым начали смеяться даже его коллеги по цеху. Что вообще-то на телевидении делать не принято. Так что же произошло с некогда популярным журналистом, который теперь уже окончательно превратился в самого одиозного пропагандиста?

Лицемер. Хотя, это только раньше можно было так называть Соловьёва. По нашим временам слово "лицемер" по отношению к Владимиру Рудольфовичу звучит уже как-то слишком уважительно. С этого года его титул звучит как "Вечерний М". Ну сторонник президента, ну очень верный… Что тут такого? А ведь кто-то ещё смеет юморить по этому поводу.

Почему же так произошло, что Соловьёв стал постоянной темой шуток на телевидении? Причём, в этой корпорации обычно так делать не принято. Там даже о не очень симпатичных коллегах публично не принято говорить плохо, а тем более — издеваться. Иначе большой начальник с канала Соловьёва станет жаловаться большому начальнику на твоём канале. Зачем это надо? Например, в шоу "Comedy Club" на ТНТ скоро ни одной программы без шуток о Соловьёве выходить не будет. Лицо Первого канала Максим Галкин уже катается по стране с номерами про Рудольфовича. А Иван Ургант, который и раньше пикировался с Соловьёвым, в прошедшем году даже и не напрягался, чтобы пошутить по этому поводу.

Ну действительно, а зачем вообще что-то выдумывать? Дальше что — смеяться над людьми, которые курят вейп? При этом, Ургант уже перестал острить, а вот у Соловьёва всё равно начинаются бомбардировки, будто это Дрезден второй раз с лица земли стирают: "И конечно, эти тяжёлые психологические травмы Ивана, когда он в своей программе пытается как-то вот… Ну ничего, Иван, ничего. Ничего страшного".

И это, конечно, одна из причин. Соловьёв не имеет никакой самоиронии и в любой ситуации набрасывается на критика, будто пьяный барсук, прыгающий на улей с пчёлами. Но этим всё не объясняется. Что же случилось? Ничего нового в ушедшем году мы о Соловьёве не узнали. В "Зомбиленде" он по-прежнему выглядит королём среди депутатов Госдумы и массовки, которая за мелкий прайс работает тупыми иностранными экспертами. И по-прежнему на радио ВГТРК он устраивает истерики, будто бы какой-то героиновый наркоман: "Ты мразь!!! Ты мразь за кого? Не позорь Татарстан, мразь!"

Кстати, каким-то людям это до сих пор нравится. В свежем рейтинге "Медиаскопа" Соловьёв находится на втором месте среди журналистов, которым больше всего доверяют в России. Что ж, как говорил один умный человек, если по телевизору показывают лошадиный зад, то через неделю у него станут брать автографы на улицах. До сих пор сильна инерция телевидения — люди, которые смотрят только телевизор, только телевизору и доверяют. Просто потому, что альтернативную информацию они не встречают и не проверяют.

И вот для таких людей работает Соловьёв и только так он умеет работать. Когда у него есть монополия на эфир и там он может быть царём. Когда можно заткнуть собеседника, выключить из эфира, а ещё лучше — заочно подискутировать. Но даже когда ему пишут комментарии в эфир или в Твиттере, он сразу срывается и начинает себя вести как жлоб из "Одноклассников": "Нет, ты тупой что-ли? Давай тебя проверим на налоги, вашингтонская подстилка!"

Околесица, которую он городит в эфире, и вправду звучит убедительно. Если не знать языка и в принципе не задумываться над тем, что он несёт: "Что объединяет убийцу Соколова, блогера Навального, некоего Чубайса, некоего Коха? Отсутствие эмпатии". Это что ещё за генератор случайных слов? Однако сейчас, благодаря интернету, Соловьёва можно поставить на паузу и задаться вопросом "А что он несёт?". Многие этим и занялись и с каждым годом число таких людей растёт. Лет десять назад он зрительно скорее всего даже вышел бы победителем из своих наездов на Дудя. Но сейчас монополия на эфир закончилась. Обиженный и злобный любитель самого себя выглядит смешно и к нему наконец-то поднесли зеркала. "Какой-то Дудь вообще долбаный непонятный выкормыш Ходорковского!".

Поэтому даже на телевидении, в цеху, где Соловьёв не последний человек, над ним насмехаются. В последний раз такая ситуация была лет пятнадцать назад, когда на всех каналах (кроме ВГТРК) издевались над корифеем телевидения Евгением Петросяном. Хотя, тут сразу стоит извиниться перед Евгением Вагановичем, ибо это сравнение может его обидеть. Ведь по сути он добродушный старик, но с юмором не для всех. К тому же, сейчас его программа идёт один раз в неделю, в семь утра субботы.

Теперь Соловьёв такой же Петросян, который лезет изо всех щелей. Только очень-очень-очень злой. Даже телеграм себе завёл, про который сообщает каждые пять минут, потому что посчитал, что его слишком мало везде. Более того, он поставил рекорд в книге Гиннеса по нахождению в эфире в течение недели. Сейчас Соловьёв стал образцом безвкусия, который пытается заговорить из каждого утюга. Каждый раз пытается из штанов выпрыгнуть, чтобы сказать какую-нибудь глупость, из-за которой потом все будут возмущаться и обсуждать его. "Этот город, разрушивший свой кафедральный храм и не восстановивший его — этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают свой шабаш и сейчас".

Рудольфович пытается выступать в той же нише, где когда-то находился Петросян. А именно, в жанре переделанных анекдотов с последней страницы газеты "Зятёк". Получается, надо сказать, ещё хуже, чем у Петросяна: "Порошенко выходит в лес, видит кукушку. А сколько мне жить осталось? Ку! А чё так ма?".

https://tvrain.ru/teleshow/fak…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывший канцлер ФРГ Шредер, а теперь важное лицо в Газпроме — председатель совета акционеров — раскритиковал санкции США в отношении Северного потока-2 и назвал их ударом против Германии и вмешательством в ее внутренние дела. Шредер — "смотрящий" от Германии в Газпроме. Газпром, помимо того, что является общаком для кремлевской братвы, является национальным достоянием Германии, обеспечивая […]