Мнение: «Прозревшего крымчанина» Гайворонского депортировали на Украину и лишили гражданства РФ



Проукраинский активист Евгений Гайворонский, которого накануне выдворили из РФ, приехал в Киев. Об этом сообщает украинское издание "Крым. Реалии".

Украинские СМИ уже несколько лет сообщают о "прозревшем" Гайворонском, который вначале поддерживал воссоединение Крыма с РФ, но потом развернул проукраинскую деятельность.

Как сообщается, 1 января Гайворонский поселился в одном из киевских хостелов. Он рассказал, как на протяжении девяти дней был в СИЗО в Краснодарском крае, после чего, в сопровождении приставов его доставили к российско-украинской границе.

Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев

– заявил Гайворонский.

Он добавил, что у него в планах начать сотрудничество с украинскими СМИ, так как он владеет "грандиозным объемом информации и знаний", касающихся ситуации на полуострове. А также внести вклад в "дело деоккупации Крыма".

Следует отметить, что Евгений Гайворонский переехал жить в Крым из Донецка осенью 2013 года, потому что хотел "смотреть на горы и плавать с дельфинами".

Также, в 2012 году, руководство Донецкой области наградило его как победителя в номинации "лучший журналист регионального печатного издания".





http://dnr-news.com/dnr/52208-…

Источник: Конт

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