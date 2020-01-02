Мнение: По белорусскому ТВ теперь звучат нацилистические лозунги

02.01.2020, 21:25, Разное

В Беларуси с 1 января отключили из общего вещания ТНТ. Теперь вместо него в программе канал Квартал 95

Ладно ТНТ. Формально его отключили из-за окончания сроков вещания, хотя в сети ходит информация, что из-за того, что Павел Воля прошёлся по Лукашенко.

Но как воспринимать то, что в общем пакете телеканалов (в нём чуть больше 20 каналов) теперь находится Квартал 95?

Во-первых, там много украинской мовы, которая не является ни государственной в Беларуси ни общеупотребимой в стране. В отличии от Украины, где тот же русский язык формально хоть и считается иностранным, но 90 % страны на нём разговаривает, а для более чем половины жителей страны он родной (вплоть до националистов и вплоть до семей всех украинских президентов).

Во-вторых, на этом телеканале нередко звучит «Слава Украине», то есть приветствие и лозунг украинских националистов и бандеровцев и мельниковцев: Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с поднятием правой руки был принят в качестве организационного пароля-приветствия в начале Второй мировой войны среди членов ОУН и УПА измазавших себя в националистических погромах и сотрудничеством с немецко-фашистскими захватчиками. Это прямой аналог немецкого Heil Hitler! (Слава Гитлеру!) — Sieg Heil! (Победе слава!)

Табличка с лозунгом «Слава Украине! — Героям слава!», установленная в 1998 году «в честь первой операции 1-й Группы УПА» в селе Янова Долина, в ходе которой было убито несколько сотен поляков — один из эпизодов Волынской резни


https://chervonec-001.livejour…

Источник: Конт



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