Мнение: Тайные фантазии российских почитателей новогоднего творчества Зеленского

Очень многие из тех граждан РФ, кто восхитился новогодним обращением Зеленского, фактически по Фрейду высказали свои тайные фантазии. Они реально хотят «как на Украине». Где всех неугодных будут загонять в моральные резервации. И где самых непримиримых оппонентов можно будет выжить из страны. А самых-самых непокорных — безнаказанно обстреливать из «ГРАДов».
В «прекрасной России будущего», которую мечтают построить по образу и подобию Украины, тоже начнут переписывать историю и отменят День Победы. А ещё публично взорвут Мавзолей и зальют бетоном могилу Сталина, параллельно сбивая с башен Кремля рубиновые звёзды.
Но хуже всех придётся тем, кто не захочет «жить по-новому» или просто не выйдет лицом, происхождением или биографией. Нет, загонять в газовые камеры их не станут. Но их существование однозначно превратят в ад. Им методично начнут ломать жизнь и психику. А ещё в сторону Украины понесутся эшелоны, забитые теми, кого там уже давно жаждут заполучить для расправы.
И это будет только начало той кровавой вакханалии, которая может начаться, если власть (не дай Бог!) в свои руки получат те, кто сейчас фантазирует на эту тему лишь на страницах соцсетей.
При этом, многие из этих «прекрасных» людей уже не стесняются составлять списки тех, кого надо «усыплять и расстреливать». Вместе с чадами и домочадцами. Что будет, если они получат хоть йоту реальной власти — даже представлять не хочу. Но думать и говорить об этом вслух все же необходимо. Потому что, тенденция есть. И, пусть пока она представлена на страницах соцсетей в большей мере безлико и анонимно, но скрывать ее уже не стесняются, с каждым днём распаляясь все больше…
Юлия Витязева, специально для News Front
Источник: Конт
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