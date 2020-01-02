Томские учёные разработали систему безопасности, распознающую людей по походке. В качестве опознавательных знаков также будут использоваться отпечатки пальцев, гаджеты, лицо и внедренные под кожу микрочипы.
Создателями данного изобретения выступили учёные из Томского государственного университета, которые сначала хотят использовать его на территории данного учебного заведения, а со временем разместить и в других вузах города. На столбах будут установлены видеокамеры, которые на определённом расстоянии распознают силуэт, и датчики. Новая система безопасности также подходит для использования в общественном транспорте. Через неё можно будет оплатить проезд, просканировав лицо или отпечатки пальцев.
Научные сотрудники работают и над тем, чтобы новинка могла функционировать с помощью имплантируемых под кожу микрочипов. 9 учёных и советник ректора Томского государственного университета имеют намерение вживить микросхемы себе. Московская компания «Микрон» изготовила модели чипов и отправила их на испытания. Однако для того, чтобы провести имплантацию, научные работники должны получить результаты исследований, которые будут готовы уже в текущем году.
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