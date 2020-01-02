Странный ролик старшей дочери Максима Виторгана вызвал недоумение в сети. Полина беседует со своей мамой, бывшей женой актера, Викторией Верберг.
Неприятное впечатление оставляет внешность женщины-актрисы. Старый вылинявший халат, небрежный пучок волос, сигарета в руках не украшают человека даже в домашней обстановке. Не менее отталкивающе действует на невольных зрителей и содержание беседы. Дочь задает матери вопрос по поводу собственного веса, на что мать отвечает, что считает дочь не просто толстой, а безобразной. Причем она добавляет, что только близкий человек может сказать обо всем открыто. Делает она это не просто, а для блага собственного ребенка.
Разница в возрасте у Виторгана и его бывшей супруги 9 лет, но выглядит она гораздо старше. Кроме дочери Полины, в этом браке есть 19-летний сын Даниил.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 1 января в Авдеевке Донецкой области мужчина бросил гранату во двор своих знакомых. Об этом 2 января сообщили в полиции области. «36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Песков заявил, что РФ и Украина находятся в цейтноте по газовым переговорам / 27 ноября
- Гаджеты: Стали известны технические характеристики настольных чипов Core 10-го поколения (Comet Lake-S) / 30 декабря
- Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК / 6 декабря
- Вынесен приговор воспитателю кадетов «Романовской школы» / 11 декабря
- «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне / 30 ноября
- Газпром переложил на «Нафтогаз» риски украинского законодательства / 21 декабря
- Угрозы жизни украинцам, попавшим в авиакатастрофу возле Алматы, нет – консул Украины в Казахстане / 27 декабря
- Нормандский саммит в Париже. В ЕС опасаются, что «окно для прекращения войны на Донбассе может закрыться» – Bloomberg / 9 декабря