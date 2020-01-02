Странный ролик старшей дочери Максима Виторгана вызвал недоумение в сети. Полина беседует со своей мамой, бывшей женой актера, Викторией Верберг.

Неприятное впечатление оставляет внешность женщины-актрисы. Старый вылинявший халат, небрежный пучок волос, сигарета в руках не украшают человека даже в домашней обстановке. Не менее отталкивающе действует на невольных зрителей и содержание беседы. Дочь задает матери вопрос по поводу собственного веса, на что мать отвечает, что считает дочь не просто толстой, а безобразной. Причем она добавляет, что только близкий человек может сказать обо всем открыто. Делает она это не просто, а для блага собственного ребенка.

Разница в возрасте у Виторгана и его бывшей супруги 9 лет, но выглядит она гораздо старше. Кроме дочери Полины, в этом браке есть 19-летний сын Даниил.

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