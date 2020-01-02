«Новая» и Артдокфест

VIII онлайн-смотр актуального документального кино с 3 по 12 января.

В дни зимних каникул на нашем уже традиционном фестивале приглашаем вас посмотреть фильмы, отобранные из большого списка. Документальный пейзаж действительности получился нетривиальным и разнообразным. Здесь ток прошлого заряжает и разряжает настоящее, поэзия без спроса вторгается в унылую прозу. Но главное, здесь живое дыхание и пульс большой страны, зафиксированные камерой талантливых авторов. Кино без прикрас и патетики. У каждого времени свои трудные вопросы. Фильмы, которые не любит наше телевидение, такие вопросы задавать не боятся. Вместе со зрителем ищем ответы на них.

ПРАВИЛА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Формат фестиваля: один день — один фильм. Каждая картина будет доступна только в свой день с 00.00 до 23.59 (время московское). У вас есть возможность не просто посмотреть, но и обсудить картины вместе с авторами в комментариях.

3 ЯНВАРЯФильм Открытия — «Новая» Аскольда Курова

Продюсер, режиссер, сценарист, оператор: Аскольд Куров.

Композитор: Сорин Апостол.

«Новая газета» основана в 1993-м. Одно из первых независимых изданий в постсоветской России. И одно из последних.

Громкие расследования, немедленный анализ резонансных событий.

Всего лишь один тревожный год жизни независимого издания. Целый год нашей жизни.

Аскольд Куров — ученик Марины Разбежкиной. Мы познакомились с ним на нашем совместном проекте «Зима, уходи!». Каждый его фильм — событие. Творческое и социально-политическое. Благодаря его картине «Процесс», многие узнали о судьбе Олега Сенцова.

Аскольд Куров: «Мне кажется, это важно не только для журналистов, но очень для многих людей. «Новая газета» — не совсем редакция, это не просто работа. Для тех, кто туда приходят, это, во-первых, возможность в нынешних политических условиях профессионально реализоваться, во-вторых, следовать определенному образу жизни. Они действительно семья, редакция для них — второй дом, а для некоторых и вовсе первый».

Фильм объехал множество киносмотров. На Берлинском фестивале правозащитного кино получил главный приз.

4 ЯНВАРЯ«Акция» Алексея Суховея

Продюсер, режиссер, сценарист, оператор: Алексей Суховей.

Один из самых сильных документальных фильмов года. Несколько десятков солдат в военном эшелоне везут через всю Россию выставку с трофейным оружием из Сирии. Артисты военных ансамблей сопровождают радостный милитаристский праздник.

Роуд-муви «Акция» — грандиозная одиссея поезда, идущего по всей нашей необъятной родине, везущего военные трофеи и танцовщиков, которые сопровождают орудия своим искусством. Ночные танцы на платформах. Дневные построения встречающих. В каждом городе тысячи зрителей фотографируются на фоне орудий и боевых машин, а их дети в военной форме клянутся в верности Родине. Люди празднуют победу в контртеррористической операции в далекой Сирии.

Самое ценное в этой картине — взгляд автора. Спокойный, безоценочный, внимательный настолько, что зритель волей-неволей втягивается, вживается в это удивительное во всех отношениях пространство, становится его частью.

Точная метафора страны, несущейся под пропагандистские марши со всеми остановками… Куда?

Алексей Суховей: «Мне хотелось рассказать какую-то подлинную историю. Сюжет на основе сценария официального государственного предприятия. Движущаяся военная выставка трофейного оружия. Такой сценарий позволяет снять достоверную историю, которая повествует о РФ сейчас. В таком празднестве. Карнавале. Сне. По сути, этот праздничный сон охватил всю территорию страны. Военный эшелон пересекает более 28 тысяч километров. Участниками этого праздничного сна стало более миллиона человек…»

5 ЯНВАРЯ«Загадка черной книги» Бориса Мафцира

Продюсер, режиссер, сценарий: Борис Мафцир.

Композитор: Ави Беньямин.

В октябре 1947 года в Москве должна была быть опубликована «Черная Книга» — сборник свидетельств и статей об убийстве двух млн семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе. Но ее публикация была пресечена властями. Почему в СССР тема Холокоста оказалась под негласным запретом? Почему была запрещена «Черная книга»?

У мощной картины Бориса Мафцира одна цель — рассказать, как это было. Если, конечно, мы готовы услышать правду.

Борис Мафцир: «2 миллиона 700 тысяч погибших — это значит, что почти половина жертв Холокоста — советские евреи.

Есть другая цифра, которую я осознал относительно недавно. В 1941-ом году Советский Союз был страной с самым большим еврейским населением, более 5 миллионов, половина из них погибла в Холокосте. Узнав об этом, я почувствовал, что действительно должен об этом рассказать. Я не умею писать, я не поэт, не художник, не композитор. Единственное, что более-менее умею — делать документальное кино. Вот тогда мы и сняли первый фильм «Хранители памяти». Собственно говоря, это название — главная нота всего проекта.

Память о Холокосте исчезает в 1947―м. Большая часть памятников, которые ставили в местах уничтожения евреев в Белоруссии, в Украине в 1946-47-ом года — сносится. Есть несколько мест, куда варвары не дошли. Я видел остатки этих памятников. Среди немногих сохранившихся (если не единственный) — в Минске, в Яме. Через несколько лет после его установления всех евреев, которые собирали там камни, траву, облагораживали это место — посадили по уголовным делам. Начались репрессии против еврейской культуры…»

Источник: Новая газета

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