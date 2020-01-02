Белый дом раскрыл детали переговоров Трампа с Эрдоганом по Ливии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что вмешательство в Ливию осложнит обстановку в этой стране, сообщили в Белом доме.

В заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли по итогам переговоров двух лидеров говорится, что Трамп обсуждал с Эрдоганом двусторонние и региональные вопросы.

«Президент Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии», – передает ТАСС заявление американской стороны.

Ранее в четверг Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали последние события в Ливии и Сирии.

Перед этим парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Турция открывает в Средиземном море второй фронт.

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