В Украине открыт снеголавинный сезон – ГСЧС

В Украине начался снеголавинный сезон. Об этом 2 января проинформировал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинные станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым», – отметили в пресс-центре.
Синоптик Наталья Диденко рассказала в Facebook, что 4 января на западе Украины ожидаются мокрый снег и снег. 5 января осадки будут по всей территории страны. 6–7 января в Украине похолодает.
3-го січня антициклон на ім`я Xia зробить в Україні суху погоду і подекуди навіть сонячну.На решті території Європи…
Posted by Наталка Діденко on Neljapäev, 2. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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