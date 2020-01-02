Появилось видео момента крушения самолета в Казахстане

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, заснявшие момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.

На опубликованной на YouTube записи видно, как лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением.

В другом ролике падение воздушного судна снято издалека: на фоне темного неба видны вспышки.

27 декабря в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали.

Среди вероятных версий причин инцидента рассматривают техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.





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