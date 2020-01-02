Эксперты дали советы водителям при езде в ледяной дождь

Автомобильные эксперты рассказали, что стоит делать водителям, если прошел ледяной дождь. Образовавшейся после него наледь способна принести много неприятностей.

Если после зимнего дождя дверь транспортного средства покрылась льдом, то возможным выходом из ситуации будет осторожно нажать на неё всем своим весом. Это поможет разбить появившийся лёд. Лучшим вариантом будет попасть внутрь автомобиля через багажное отделение, если это предусмотрено его конструкцией. После стоит отправиться на подземную парковку, где машина сможет оттаять. Ни в коем случае нельзя применять горячую воду, ведь при минусовой температуре она лишь усугубит ситуацию и испортит покрытие транспортного средства.

Важно помнить, перед тем, как оставить автомобиль на морозе, необходимо на несколько минут открыть его. Данное действие нужно для того, чтобы тёплый воздух вышел и не произошло обледенение стёкол машины изнутри.

Эксперты настоятельно не рекомендуют включать электропривод для того, чтобы «разогнать» дворники в случае их обледенения. Это может повредить их. Справиться с данной неприятностью будет намного легче на подземной парковке, когда автомобиль оттает.

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