Александр Гудков показал «мотивирующую» пародию на Ольгу Бузову

Отечественный шоумен и киноактёр Александр Гудков на странице в Instagram опубликовал пародию на «поющую ведущую» Ольгу Бузову. «Мотивирующее» юмористическое видео вызвало положительные эмоции у многих интернет-пользователей.

В ходе одного из недавних выступлений Ольга Бузова со сцены обратилась к зрителям, призвав их «кайфовать», так как человеку жизнь даётся единожды. Певица, вероятно, была переполнена впечатлениями от концерта, поэтому её фраза звучала буквально «на грани», а в голосе явно слышалось дрожание. Александр Гудков не оставил без внимания эмоциональное обращение Бузовой, записав на него пародию. В кадре артист сидит за обеденным столом, «фальцетом» повторяет слова певицы и энергично машет руками.

В комментариях к публикации большинство подписчиков восторженно отзываются о чувстве юмора Александра Гудкова, заметив, что он нашёл наиболее интересный момент и достойно его «обыграл». Некоторые поддержали шутку артиста и придумывают Бузовой различные прозвища, а телеведущие Андрей Бедняков и Анастасия Ивлеева назвали пародийное видео «до слёз мотивирующим».

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