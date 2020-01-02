Надежда Ермакова рассказала о том, что бывший жених изменял ей сразу с тремя девушками

02.01.2020, 21:04, Разное

Надежда Ермакова пояснила о том, что бывший жених изменял ей сразу с тремя девушками. Экс-участница «Дома-2» мечтает в будущем встретить новую любовь и создать семью.
До недавних пор Ермакова встречалась со звукорежиссером «Дома-2», молодые люди строили серьезные планы на жизнь. Они вместе планировали ремонт в квартире, где собирались жить после свадьбы. Не скрывает знаменитость и тот факт, что очень хотела детей от этого молодого человека. Однако, полтора месяца назад влюбленные расстались. Ермакова утверждает, что нашла переписки с бывшими девушками своего молодого человека. Там содержались фотографии, намеки интимного характера, романтические сообщения. После прочтения у знаменитости не осталось сомнений в изменах партнера, она стала инициатором разрыва.

Новый год Надежда Ермакова встретила вместе с мамой. Знаменитость считает, что 2020 станет для нее судьбоносным. Она надеется встретить свою любовь, создать семью и родить детей.



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