Мнение: Одиночество в ЖЖ…

02.01.2020, 21:01, Разное

Вот зачем я заглянул в ТОП ЖЖ? Зачем я все это увидел? Зачем еще и прочитал, пусть и не очень внимательно, по диагонали традиционные посленовогодние размышлизмы об «Иронии судьбы»? А в этом году — о том, спала Надя с Ипполитом или не спала…

Да какая разница, не об этом фильм…

Всерьез ломать голову в поисках ответа на этот вопрос, по-моему, могут только очень одинокие люди, у которых давно не было ни тепла, ни ласки, ни секса… Которые встретили Новый год – или один на один с телевизором, или со случайными людьми…..

Посочувствовать что ли им?

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 1 января в Авдеевке Донецкой области мужчина бросил гранату во двор своих знакомых. Об этом 2 января сообщили в полиции области. «36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика