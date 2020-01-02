Мнение: Одиночество в ЖЖ…

Вот зачем я заглянул в ТОП ЖЖ? Зачем я все это увидел? Зачем еще и прочитал, пусть и не очень внимательно, по диагонали традиционные посленовогодние размышлизмы об «Иронии судьбы»? А в этом году — о том, спала Надя с Ипполитом или не спала…

Да какая разница, не об этом фильм…

Всерьез ломать голову в поисках ответа на этот вопрос, по-моему, могут только очень одинокие люди, у которых давно не было ни тепла, ни ласки, ни секса… Которые встретили Новый год – или один на один с телевизором, или со случайными людьми…..

Посочувствовать что ли им?

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1 января в Авдеевке Донецкой области мужчина бросил гранату во двор своих знакомых. Об этом 2 января сообщили в полиции области. «36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва […]