Мнение: Александр и Максим

Довольно сложно найти столь непохожих друг на друга мужчин, таких как Александр Цекало и Максим Виторган. Как Толстый и Тонкий у Чехова, хотя и Цекало, и Виторгана нельзя назвать худенькими.

Но тем не менее.

Цекало из украинской глуши. Виторган — из семьи известного артиста. Александр — всё сам. Максим — даже то, что дано от рождения, не смог толком использовать.



Фото: Соцсети

В общем, очень разные люди встретили Новый год одинаково. Танцем.

Посмотрите сами, я связала ролики в один короткий, чтобы было понятно:

Видео: Соцсети

Цекало танцует, закупая еду в магазине перед праздниками. Максим танцует, уже всё купив, в какой-то деревне.

Как они похожи в своём счастье, правда?

Виторган говорил, что прошлый Новый год он проспал в одиночестве. Где была его жена, мы все теперь знаем. У Цекало тоже не всё просто было год назад в личной жизни — линялая лицом Галушка, сестра карлицы Брежневой, унылым дятлом строгала салаты, пока муж печально смотрел в стену и невпопад отвечал.

За год многое изменилось. Оба танцуют. Такие непохожие люди ведут себя как мальчишки.

Можно долго говорить и о голой Дарине, и о задорной Нино — и просчитаны они, и хитры, и себе на уме, и так далее. Однако мужчины с ними рядом танцуют от счастья.

Разные мужчины, очень разные, но ведут себя одинаково.

Ни с Галушками, ни с лошадьми мужики не дурачатся. Они напряжены, погружены в проблемы, страдают. Эти женщины не приносят им радости, от них — одни проблемы, беды и короткая продолжительность жизни.

Я прекрасно понимаю, что представляют из себя и Дарина Эрвин, и Нино Нинидзе — не нужно из них делать ангелов. Но ведь и Галушка с Собчак — эти тоже про деньги, связи, про эксплуатацию мужиков себе на пользу.

Но посмотрите, какой разный подход к одной и той же цели: мужчины Нино и Дарины танцуют, а у Собчак и Галушки — уныло смотрели в стену.

К чему это я? Ах, да: пацаны, вы уже всё поняли, верно? Дошло, к каким отношениям нужно стремиться? А куры, послушайте вы меня, ну посмотрите, как можно по-разному устроиться за счёт мужчины.

И знаете, зайки, когда мужчина ваш счастлив, он даст намного больше, нежели когда страдает. Не будьте такими дурами, как Собчак или Галушка. Станьте умнее и вам воздастся.

Что, разве я неправа?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Довольно сложно найти столь непохожих друг на друга мужчин, таких как Александр Цекало и Максим Виторган. Как Толстый и Тонкий у Чехова, хотя и Цекало, и Виторгана нельзя назвать худенькими. Но тем не менее. Цекало из украинской глуши. Виторган — из семьи известного артиста. Александр — всё сам. Максим — даже то, что дано от […]