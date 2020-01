Демократ Хулиан Кастро объявил, что прекращает борьбу за пост президента США

Бывший мэр американского города Сан-Антонио, член Демократической партии Хулиан Кастро прекращает борьбу за кресло президента США на выборах 2020 года. Об этом он сообщил 2 января в Twitter.

«С глубокой признательностью всем моим сторонникам я прекращаю свою президентскую кампанию. Я горжусь тем, что мы сделали вместе. Я продолжу бороться за Америку, в которой каждый имеет значение, и, надеюсь, вы присоединитесь ко мне в этой борьбе», – сказано в твите.

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.

I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC

— Julián Castro (@JulianCastro) January 2, 2020

Кастро, внук эмигранта из Мексики, объявил о вступлении в предвыборную гонку в январе 2019 года. В случае победы на выборах, Кастро мог стать первым в истории США президентом латиноамериканского происхождения и первым главой государства, у которого есть брат-близнец. Брат Хулиана Кастро Хоакин представляет Техас в Палате представителей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

