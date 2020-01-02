Денисова обратилась к Москальковой, чтобы к арестованному в Крыму Приходько допустили священника

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского обмудсмена Татьяны Москальковой обеспечить соблюдение права арестованного в аннексированном Крыму украинского активиста Олега Приходько на свидание со священником.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой [с требованием] безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько», – написала она в Telegram 2 декабря.

Денисова подчеркнула, что администрация СИЗО в оккупированном Севастополе в который раз нарушила право Приходько на общение со священником.

«Нашим согражданином (Приходько. – «ГОРДОН») подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено. Это является прямым нарушением права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии, которое закреплено в п. 41, п. 42 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН», – сообщила она.

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: 205 (подготовка террористического акта) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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