Мнение: Потери США в Афганистане в 2019-м году

02.01.2020, 20:40, Разное

В 2019-м году США по официальным данным потеряли в Афганистане 22 человека убитыми (регулярные войска + спецназ — без учета ЧВК).
Как отмечает "ЛостАрмор", это крупнейшие потери с 2014 года. Это не удивительно, так как именно в 2019 году Талибан серьезно усилил давление на силы американской коалиции, а процент территориального контроля в рамках которого Талибан контролирует полностью или частично территорию Афганистана, впервые превысил 50%. Собственно, подобные негативные тенденции в ходе боевых действий и подталкивают Белый Дом к переговорам с Талибаном, где США вынуждены действовать с позиции слабости.


Территориальный контроль в Афганистане на конец 2019-го года спустя 18 лет войны.
Розовые — США и правительство, белые — Талибан, серые — ИГИЛ.

Перед новым годом американское общество "порадовали" https://bocharik.livejournal.com/1081348.html заявлениями о том, что ему системно врали о том, как идет война в Афганистане. Врали при Буше-младшем. Врали при Обаме. Ну и при Трампе продолжили.
Одна из самых длинных войн Америки продолжается уже более 18 лет и даже официальной пропаганде крайне трудно объяснять, что происходит и ради чего все это. Поэтому тема вывода войск из Афганистана включена Трампом в свою предвыборную программу. И не случайно, демократы тоже экспериментируют с этой темой, не случайно Байден отметился заявлением, что "он всегда был против увеличения контингента армии США в Афганистане". Война стала настолько непопулярной, что истеблишмент уже вовсю паразитирует на теме вывода войск.

Вангую, что до выборов США попробуют всерьез активизировать переговоры с Талибаном и добиться хотя бы совместной декларации, которая позволит Трампу вывести часть войск до выборов и объявить о том, что и это предвыборное обещание было исполнено, а США смогут сохранить лицо. Другой вопрос, что у Талибана может быть иной взгляд на этот вопрос. Как и ранее, Талибан хочет получить все, но полностью сдать правительство Гани Вашингтон пока не готов.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: В 2019-м году США по официальным данным потеряли в Афганистане 22 человека убитыми (регулярные войска + спецназ — без учета ЧВК).Как отмечает "ЛостАрмор", это крупнейшие потери с 2014 года. Это не удивительно, так как именно в 2019 году Талибан серьезно усилил давление на силы американской коалиции, а процент территориального контроля в рамках которого Талибан контролирует […]

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