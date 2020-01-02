В Петербурге на пешехода с крыши упал горящий мужчина

02.01.2020, 20:37, Новости дня

В Санкт-Петербурге мужчина загорелся и рухнул с крыши трехэтажного дома, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Как рассказали очевидцы, загорелся человек, который находился на крыше ремонтируемого здания, передает РИА «Новости».

При падении мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В МЧС также сообщили, что мужчина упал на пешехода – женщину 1967 года рождения. Сейчас ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги.

Личность погибшего устанавливается.



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Последнее: В Санкт-Петербурге мужчина загорелся и рухнул с крыши трехэтажного дома, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Как рассказали очевидцы, загорелся человек, который находился на крыше ремонтируемого здания, передает РИА «Новости». При падении мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. […]

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