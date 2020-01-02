Мнение: Женское штурманство

По письмам в рубрику очень заметно, что женщины намного больше склонны к штурманству, чем мужчины.

Мужчины чаще шлангуют, особенно в браке. Штурманят, но куда реже.

Этому есть одно простое объяснение.

Штурман — это человек, который вместо того чтобы действовать сам, побуждает или даже заставляет действовать другого.

Каждая женщина в курсе, что мужчина должен больше на себя брать и больше проявлять инициативы.

Все основные шаги по сближению должен делать мужчина.

Это означает, во-первых, его высокую мотивацию (любовь), а во-вторых, то, что это — настоящий мужчина (крепкое плечо).

Роль женщины заключается в том, чтобы вдохновлять и стимулировать мужчину на все эти шаги, в идеале — подвиги.

Ну вот Штурманы и стимулируют. Как умеют.

У них есть список шагов, которые обязан делать каждый влюбленный и настоящий мужчина.

Если он каких-то шагов не делает, значит либо 1) не влюбленный, 2) не настоящий.

С таким мужчиной женщина не должна иметь дело, она ведь не на помойке себя нашла и достойна лучшего.

С другой стороны особо мужиками не пораскидываешься, особенно, когда часики тикают.

Поэтому приходится как-то дотягивать мужчину до идеала щипцами, побуждать его то намеками, то пинками.

Список того, что мужчина должен, знает наизусть каждая почти женщина, поскольку от скромности никто не страдает.

Ухаживать должен, непрерывно писать и звонить, позабыв про друзей и работу, подарки дарить, уговаривать встретиться сразу после встречи опять, на встрече млеть и говорить о любви, рваться знакомиться с мамой, считать самой красивой и ревновать, от ревности и неутолимого голода стремиться побыстрей жить вместе. И ребенка просить родить с ее глазами. И мечтать дать свою фамилию ей и торопиться представить друзьям как свою невесту. Вот этот список. Все Штурманы его знают.

А не-Штурманов женщин мало. Примерно столько же их, сколько нерыб.

Чтобы не думать, чего тебе должен мужчина, надо быть независимой и скромной женщиной. Уважать мужчин и себя.

Много таких?

Как только вы решаете, что вам должны и запланировали, что другой должен делать для вас, вы уже вышли из границ. У вас уже щипцы торчат из всех мест, даже если вам кажется, что вы это скрываете.

И каждый час, даже каждую минуту общения с тем, кто вам нравится, вы пытаетесь воплотить свой план, залезая своими щипцами мужчине в мозг и в печень.

На встрече вы намекаете на следующую встречу, вытягиваете заверения, что вы красивы и проводить с вами время — удовольствие, даете понять, что неплохо бы дарить подарки и звонить вам почаще, и поклонники у вас есть… другие… да… а еще у вас есть мама… мама… и раздражаетесь, что этот тупица не ловит на лету и не просит познакомиться с ней. И про фамилию его спрашиваете, идет ли вам она… и про желание иметь ребенка… просто так уточняете, на всякий случай. Надо же как-то поторопить этого тормоза, надо же помочь ему вписаться в идеальную динамику отношений. Шаги должен делать мужчина, поэтому женщина считает своей миссией изо всех сил его щипцевать и подталкивать.

Идеальная динамика для Штурмана — это когда он весь план реализует сам, без тычков, а она сверяет со списком и кивает: все так, все верно, молодец.

Если же список, несмотря на щипцы никак не воплощается, а точнее благодаря щипцам не воплощается и никогда не воплотится, Штурманы решают, что мужчина не настоящий. Некоторые соглашаются принять обидную мысль, что у него слабая мотивация. В любом случае приходится «бежать роняя тапки».

Бежит Штурман, роняя тапки. То щипцует, то бежит. Когда бежит, тоже щипцует, для того и бежит.

Со следующим кандидатом снова тот же самый список достает. Ни одного пункта не вычеркнув.

И так по кругу, до глубокой старости.

Ну сколько можно?

Не надоело?

Список висит над кроватью, под кроватью стоит шкатулочка, в которой собрано все, что удалось из него вытянуть.

Сам сказал о любви, сам подарил цветы, сам приехал в аэропорт встретить, еще раз сам сказал о любви, еще один раз сам подарил цветы. Сам — это самое главное для Штурмана. Штурман любит, когда все добровольно, чтобы была видимость, что это не ему больше надо.

Не было бы списка, не было бы и шкатулочки, не было бы щипцов.

И динамика отношений была бы намного лучше, Штурманы. Впервые в жизни вашей что-то получилось бы наконец.

А так сколько лет разбираем письма, и всегда одно и то же. Отнимешь у Штурмана щипцы, он новые достанет, отнимешь список, он по памяти новый напишет, точно такой же, отнимешь шкатулочку, новую соберет, припомнив все, что было в той.

И опять сидит, со списком, со шкатулочкой, со щипцами и сверяет как завхоз:

«Так… встречи раз в неделю, маловато, но зато созвоны каждый день, по 2-3 часа, поставлю галочку, цветы каждую встречу — галочка, пару раз затевал разговор о ремонте в своей новой квартире, советовался насчет цвета дверей… похоже на предложение совместной жизни, но пока еще нетвердое предложение, но галочку все равно поставлю».

Не тошно?

Девушки-комментаторы, расскажите, что делаете со своим штурманством? Как убираете? Не прячете, а избавляетесь как?

В браке «мужик должен» еще больше, поэтому штурманить приходится скалками и пинками, но про брак пока не будем. Давайте про отношения в начале.

И вы, мужчины, тоже расскажите, стараетесь ли соответствовать этому списку, про который вам, конечно, известно, и какие шланги-колпачки используете, чтобы избежать сурового приговора «немужик» или плаксивого «не любит».

Арию Мертвого жука исполнять умеете?

Да, мужики в большой короне и минусе дисбаланса — сами еще какие Штурманы. Но пока про женщин поговорим. Про мужчин потом.

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По письмам в рубрику очень заметно, что женщины намного больше склонны к штурманству, чем мужчины. Мужчины чаще шлангуют, особенно в браке. Штурманят, но куда реже. Этому есть одно простое объяснение. Штурман — это человек, который вместо того чтобы действовать сам, побуждает или даже заставляет действовать другого. Каждая женщина в курсе, что мужчина должен больше на […]