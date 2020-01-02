Компания Hyundai готовит к дебюту седан Elantra нового поколения

Представитель южнокорейского автопрома Hyundai Motor Company готовит к дебюту седан Elantra нового поколения. Премьера обновлённого авто запланировано должна состояться в начале лета 2020 года.
На данный момент Hyundai Elantra следующей генерации вышел на дорожные тесты в Южной Корее. Среди обновлений, о которых известно на сегодняшний день, отмечают изменения в экстерьере седана. В частности, в новинке предусмотрена иная головная оптика, радиаторная решётка и задний бампер. Также отмечается, что в целом авто будет выглядеть ниже и шире, что придаст ему некоторую схожесть со спорткаром.
По предварительным данным, переднеприводный Hyundai Elantra представят в трёх комплектациях. В базовой под капотом седана установлен бензиновый двигатель с турбонаддувом рабочим объёмом 1,4 л, работающий в паре с АКПП. О стоимости новинки информация пока не сообщается, но известно, что она будет варьироваться в зависимости от вариации модели.
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Последнее: Представитель южнокорейского автопрома Hyundai Motor Company готовит к дебюту седан Elantra нового поколения. Премьера обновлённого авто запланировано должна состояться в начале лета 2020 года. На данный момент Hyundai Elantra следующей генерации вышел на дорожные тесты в Южной Корее. Среди обновлений, о которых известно на сегодняшний день, отмечают изменения в экстерьере седана. В частности, в новинке […]
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