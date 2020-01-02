Компания Hyundai готовит к дебюту седан Elantra нового поколения

02.01.2020, 20:30, Разное

Представитель южнокорейского автопрома Hyundai Motor Company готовит к дебюту седан Elantra нового поколения. Премьера обновлённого авто запланировано должна состояться в начале лета 2020 года.
На данный момент Hyundai Elantra следующей генерации вышел на дорожные тесты в Южной Корее. Среди обновлений, о которых известно на сегодняшний день, отмечают изменения в экстерьере седана. В частности, в новинке предусмотрена иная головная оптика, радиаторная решётка и задний бампер. Также отмечается, что в целом авто будет выглядеть ниже и шире, что придаст ему некоторую схожесть со спорткаром.

По предварительным данным, переднеприводный Hyundai Elantra представят в трёх комплектациях. В базовой под капотом седана установлен бензиновый двигатель с турбонаддувом рабочим объёмом 1,4 л, работающий в паре с АКПП. О стоимости новинки информация пока не сообщается, но известно, что она будет варьироваться в зависимости от вариации модели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представитель южнокорейского автопрома Hyundai Motor Company готовит к дебюту седан Elantra нового поколения. Премьера обновлённого авто запланировано должна состояться в начале лета 2020 года. На данный момент Hyundai Elantra следующей генерации вышел на дорожные тесты в Южной Корее. Среди обновлений, о которых известно на сегодняшний день, отмечают изменения в экстерьере седана. В частности, в новинке […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика