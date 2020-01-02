Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений

В последние годы всё большее число владельцев транспортных средств облегчают езду с помощью различных мобильных приложений. Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.

На первой строчке разместили приложение «Яндекс. Навигатор», пользующееся огромной популярностью. С его помощью в онлайн-режиме можно проложить наиболее оптимальный маршрут до пункта назначения, а приятным бонусом станет предупреждение о заторах, ДТП и установленных на дороге камерах фиксации нарушений. Второе место заняли карты «2GIS», доступ к которым не требует наличия интернета, но водителю не стоит забывать регулярно обновлять приложение. Кроме работы в режиме офлайн водители здесь могут оценить справочник с информацией о различных заведениях и организациях. В качестве путеводителя для путешествий полезным для многих может оказаться «Redigo». В этом приложении доступны не только популярные в разных странах маршруты, но и разговорник, курсы валют, обзор востребованных у туристов достопримечательностей.

Не меньшей спросом у водителей пользуется сервис Uremont, в базе которого можно найти около 16 тысяч техцентров России, Беларуси и Казахстана. В нём пользователи смогут заказать эвакуатор, просмотреть карты, узнать о рейтинге определённого СТО и прочее. Последним эксперты назвали «Марсам» — приложение, предупреждающее о камерах фиксации, ремонте на дороге, объездах, заторах.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Представитель южнокорейского автопрома Hyundai Motor Company готовит к дебюту седан Elantra нового поколения. Премьера обновлённого авто запланировано должна состояться в начале лета 2020 года. На данный момент Hyundai Elantra следующей генерации вышел на дорожные тесты в Южной Корее. Среди обновлений, о которых известно на сегодняшний день, отмечают изменения в экстерьере седана. В частности, в новинке […]