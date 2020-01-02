Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман предпочла учёбу семейному отдыху

02.01.2020, 20:21, Разное

Известная поп-исполнительница и киноактриса, экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в первые дни наступившего года отправится на отдых с семьёй. Старшая дочь певицы 18-летняя Соня Киперман вместо отпуска предпочла учёбу в колледже.
Незадолго до Нового года Вера Брежнева провела несколько дней на экзотических Мальдивских островах. К празднику певица вернулась в Россию, а вот на начало 2020 года у неё снова запланирован небольшой отпуск вместе с семьёй – дочерью Сарой и супругом Константином Меладзе. Соня Киперман не сможет уехать с близкими на зимние каникулы, так как ей в это время уже нужно быть на учёбе.

Кстати, летом прошедшего года старшая дочь Веры Брежневой стала выпускницей частного учебного заведения в США, где осваивала искусство кинематографии. Позже Соня Киперман поступила в калифорнийский гуманитарный колледж.



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Последнее: Известная поп-исполнительница и киноактриса, экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в первые дни наступившего года отправится на отдых с семьёй. Старшая дочь певицы 18-летняя Соня Киперман вместо отпуска предпочла учёбу в колледже. Незадолго до Нового года Вера Брежнева провела несколько дней на экзотических Мальдивских островах. К празднику певица вернулась в Россию, а вот на начало […]

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