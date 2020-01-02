Александр Васильев украшает ёлку в парижской квартире старинными русскими игрушками

Известный историк моды Александр Васильев пояснил о том, как он встречает новогодние праздники. Оказалось, что в его парижской квартире елка украшена русскими игрушками.

В соцсети Instagram стилист разместил фотографии, сделанные во французской столице. В роскошных апартаментах в Париже дизайнер установил красочную ель. А для ее украшения использовал только изысканные старинные, практически раритетные игрушки.

Как видно из публикации, которой легенда отечественной моды поделился с фолловерами своего аккаунта, оригинальности Васильеву не занимать. На фото все новогоднее дерево увешано российскими винтажными и ретро игрушками, флажками, разноцветным дождиком, шариками, и даже бусами. Получилось действительно очень оригинально и торжественно. На ветках висят даже дореволюционные ватные фигурки, в то время используемые для оформления рождественских елей.

Подписчикам профиля ведущего передачи «Модный приговор» понравился рассказ селебрити и обнародованные им фотографии, за короткое время снимок набрал большое количество восхищенных комментариев. Многочисленные почитатели таланта звезды ответили также на его вопрос, украшают ли они свои дома и квартиры в винтажном стиле. Оказалось, что у немалого количества россиян все еще бережно хранятся старые стеклянные игрушки.

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