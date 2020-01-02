Умные часы Honor Watch Magic 2 пользуются повышенным спросом

Первая партия Honor Watch Magic 2 была раскуплена в Китае почти мгновенно. Согласно официальным данным, за одну минуту продано 10 тысяч девайсов, предположительно вся первая партия. Вторую придется ждать не так долго — до 7 января.

Дизайн заслужил самой высокой оценки пользователей. Смарт-часы построены на однокристальной платформе Kirin A 1, фирменный процессор ориентирован на носимую электронику. Оперативная память 32 МБ, вместимость накопителя равна 4 ГБ. Honor Watch Magic 2 доступны в версиях 42mm и 46mm. В обеих используется круглый экран AMOLED, материалом является закаленное стекло, диаметр 1,39 дюйма. Прошивкой предусматривается 15 различных вариантов упражнений, счетчик калорий, оптический датчик сердечного ритма, пульсометр, GPS и многое другое.

Умные часы выступают не только в роли фитнес трекера, они помогают в отслеживании сна и времени активности, служат в роли будильника и т. д. Время автономной работы может составлять от 10 часов до 14 дней.

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