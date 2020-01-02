Имя Мухаммад впервые вошло в десятку самых популярных имен детей в США

Имя Мухаммад впервые попало в десятку самых популярных имен для новорожденных в США, свидетельствуют данные компании BabyCenter, отслеживающей статистику детских имен в Соединенных Штатах.
Имя впервые смогло пробиться в сотню наиболее распространенных среди американских новорожденных в 2013 году. С тех пор его популярность только растет, информирует ИноТВ со ссылкой на Al Jazeera.
Как пояснили представители компании BabyCenter, пробиться в топ-10 в этом году Мухаммаду помогло и принятое ими решение объединить различные способы написания этого имени латиницей, учитывая все варианты как одну позицию в списке.
Уточняется, что Мухаммад попало на 10-ую строчку рейтинга, вытеснив из топа Мейсона.
В это же время 10-ую строчку рейтинга популярности среди девочек в США заняло еще одно арабское имя – Алия.
Кроме того, в рейтинге для мальчиков в этом году Джексона с первого места на второе подвинул Лиам (ирландская версия имени Уильям).
Напомним, в 2009 году самым распространенным именем среди новорожденных в Англии и Уэльсе стало арабское имя Мухаммед и его различные «этнические» производные, распространенные среди мусульман всего мира. Мухаммед опередил такие традиционные британские имена, как Джек и Гарри.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Имя Мухаммад впервые попало в десятку самых популярных имен для новорожденных в США, свидетельствуют данные компании BabyCenter, отслеживающей статистику детских имен в Соединенных Штатах. Имя впервые смогло пробиться в сотню наиболее распространенных среди американских новорожденных в 2013 году. С тех пор его популярность только растет, информирует ИноТВ со ссылкой на Al Jazeera. Как пояснили представители […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гривна к доллару подорожала до 23,41 грн/$ / 19 декабря
- Стал известен гонорар Навального за информационную атаку на Рогозина / 27 ноября
- Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров / 4 декабря
- Москва решила зеркально ответить Киеву на продление спецпошлин / 4 декабря
- Мужчина заразился смертельной инфекцией после того, как его облизала собака / 25 ноября
- Около 40 человек не хотят возвращаться в ОРДЛО в результате обмена – СМИ / 20 декабря
- Создателям сайта «Миротворец» посоветовали подлечить психику в Крыму / 29 декабря
- Патриарх Кирилл совершил отпевание Юрия Лужкова / 12 декабря