Имя Мухаммад впервые вошло в десятку самых популярных имен детей в США

02.01.2020, 20:19, Новости дня

Имя Мухаммад впервые попало в десятку самых популярных имен для новорожденных в США, свидетельствуют данные компании BabyCenter, отслеживающей статистику детских имен в Соединенных Штатах.

Имя впервые смогло пробиться в сотню наиболее распространенных среди американских новорожденных в 2013 году. С тех пор его популярность только растет, информирует ИноТВ со ссылкой на Al Jazeera.

Как пояснили представители компании BabyCenter, пробиться в топ-10 в этом году Мухаммаду помогло и принятое ими решение объединить различные способы написания этого имени латиницей, учитывая все варианты как одну позицию в списке.

Уточняется, что Мухаммад попало на 10-ую строчку рейтинга, вытеснив из топа Мейсона.

В это же время 10-ую строчку рейтинга популярности среди девочек в США заняло еще одно арабское имя – Алия.

Кроме того, в рейтинге для мальчиков в этом году Джексона с первого места на второе подвинул Лиам (ирландская версия имени Уильям).

Напомним, в 2009 году самым распространенным именем среди новорожденных в Англии и Уэльсе стало арабское имя Мухаммед и его различные «этнические» производные, распространенные среди мусульман всего мира. Мухаммед опередил такие традиционные британские имена, как Джек и Гарри.



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Последнее: Имя Мухаммад впервые попало в десятку самых популярных имен для новорожденных в США, свидетельствуют данные компании BabyCenter, отслеживающей статистику детских имен в Соединенных Штатах. Имя впервые смогло пробиться в сотню наиболее распространенных среди американских новорожденных в 2013 году. С тех пор его популярность только растет, информирует ИноТВ со ссылкой на Al Jazeera. Как пояснили представители […]

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