Мнение: Феминизм наступает!

Паша Пряников сообщает страшное:

«Сейчас на «Евроньюс» увидел про самое ожидаемое в США феминистическое событие: в мае 2020 года в суде будет рассмотрен коллективный иск женской сборной США по футболу об уравнивании зарплат женщин и мужчин за одинаковый труд. Речь идёт о том, чтобы и в спорте были одинаковые зарплаты. Если женщина бегает на поле с мячом 90 минут, как и мужчина, то почему последний может получать в десятки и сотни раз больше?»

Да, вот это в самом деле интересно. Феминистки, можно сказать, переходят Рубикон: если до сих пор их акции были шумными, но, можно сказать, «точечными» (или же касались каких-нибудь маргиналов, типа профессоров в американских университетах, которых, конечно, затравили мама не горюй) — то теперь феминизм хочет отбить себе по настоящему крупную добычу: ведь речь идет о доходах американских спортивных лиг, а это реально миллиарды долларов. И будет по-настоящему весело наблюдать, как эти Лиги будут отбиваться в принятом на Западе стиле «да и нет не говорите, черное и белое не называйте».

Ведь понятно, что единственный нормальный ответ на такой иск — «идите, бабы, лесом, как сложилось, так сложилось, не вам диктовать рынку». Но ведь это же НЕПОЛИТКОРРЕКТНО. Так что лигачи будут вертеться ужами. И, возможно, так и не отобьются.

Источник: Размышления вольного социолога

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