Выдача паспортов РФ жителям Донбасса дает Украине право не ограничивать себя Минском – Климкин

Выдача российских паспортов жителям Донбасса позволяет Украине не ограничивать себя Минскими соглашениями. Такое мнение 2 января в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В России говорят, что выдали почти 200 тыс. паспортов жителям Донбасса. …Как по мне, такие действия Кремля уже является достаточной причиной и аргументом в пользу того, чтобы смотреть на нормандский формат с нашей точки зрения. Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением Минска, отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно», – написал он.

По словам украинского дипломата, выдача российских паспортов «никак не укладывается в логику Минска и является прямой российской агрессией».

«Выдача паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени», – считает Климкин.

В Росії кажуть, що видали майже 200 тисяч паспортів мешканцям Донбасу. Може, пропустив, але не чув, щоб це питання було… Posted by Pavlo Klimkin on Neljapäev, 2. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ «юридически ничтожным» и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей «документами» боевиков «ДНР» и «ЛНР». По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО «уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта».

1 января 2020 года в МВД РФ сообщили, что более 196 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей, в том числе временно оккупированных территорий, получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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