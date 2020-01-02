Украина начала 2020 год с рекордным остатком денег на счету Госказначейства. Об этом свидетельствуют данные на сайте госоргана.
По состоянию на 1 января на счету Госкозначайства 17,548 млрд грн. 2018 год Украина начинала с 9,86 млрд грн на счету.
Предыдущее максимальное значение остатка на момент начала года было зафиксировано в 2016 году – тогда на счету Госкозначейства было 17,015 млрд грн.
В 2019 году минимальный остаток на едином счету был 1 марта – 8,196 млрд грн, а максимальный остаток был 1 сентября – 61,83 млрд грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, заснявшие момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. На опубликованной на YouTube записи видно, как лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением. В другом ролике падение воздушного судна снято издалека: на фоне темного неба видны вспышки. 27 декабря в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на ЦБ / 28 ноября
- Песков прокомментировал заявление Пристайко о миротворцах ООН на Донбассе / 15 декабря
- «Завтрак, обед и ужин Закревской». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку адвоката семей Небесной сотни / 26 ноября
- На Украине назвали «цирком» нежелание Нафтогаза покупать газ в России / 27 ноября
- США направили дополнительные силы в Ирак для защиты посольства / 1 января
- Главу фракции «Единая Россия» в думе Переславля-Залесского заподозрили в убийстве / 17 декабря
- Компания Suzuki стартует продажи нового кроссовера Suzuki XL7 / 30 декабря
- Захарова предсказала «яркие пиар-акции» на выборах президента США / 28 декабря