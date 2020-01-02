Украина начала 2020 год с рекордным остатком денег на счету Госказначейства. Об этом свидетельствуют данные на сайте госоргана.

По состоянию на 1 января на счету Госкозначайства 17,548 млрд грн. 2018 год Украина начинала с 9,86 млрд грн на счету.

Предыдущее максимальное значение остатка на момент начала года было зафиксировано в 2016 году – тогда на счету Госкозначейства было 17,015 млрд грн.

В 2019 году минимальный остаток на едином счету был 1 марта – 8,196 млрд грн, а максимальный остаток был 1 сентября – 61,83 млрд грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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