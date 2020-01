Украина ожидает в ближайшее время согласовать новые даты визита Помпео в Киев – Пристайко

Украина ожидает вскоре согласовать новую дату визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев. Об этом 2 января в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Я с уважением воспринимаю решение Помпео отложить его визит в Украину после атак на базу операции «Несокрушимая решительность» и посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера – силы коалиции и дипломаты должны быть в безопасности», – отметил Пристайко.

I respectfully accept the decision of @SecPompeo to postpone his visit to Ukraine after the attacks on the base of Operation Inherent Resolve @CJTFOIR and on @USEmbBaghdad. We support our strategic partner — coalition forces and diplomats must be secured. https://t.co/dcE0yvjLuN

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 2, 2020

«Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать государственного секретаря Майка Помпео в Украине, и мы ожидаем согласования новых дат визита вскоре», – написал министр.

We affirm our readiness to welcome @SecPompeo in Ukraine and we expect to agree new dates of the visit shortly.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 2, 2020

Помпео отложил запланированный на 3 января визит в Киев из-за нападения на американское посольство в Ираке.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицали причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

