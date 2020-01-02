Критик Сергей Соседов вызвал скандал обвинением родственников в смерти Юлии Началовой

Критик Соседов вызвал скандал на программе «Звезды сошлись». Он выступил с обвинением родственников в смерти Началовой.

Предновогодняя передача была посвящена итогам уходящего года для отечественных знаменитостей. Традиционно упоминаются те, кого искусство лишилось, чьи имена уже никогда не появятся на афишах, разве только в сочетаниях «Вечер памяти». Музыкальный критик Сергей Соседов, назвав безвременный уход из жизни Юлии Началовой «обидным», частично возложил ответственность за эту трагедию на плечи близких ей людей. По его мнению, они должны были настоять на необходимости лечения и запретить больной певице ездить на гастроли, как сделал бы это он, будучи на их месте. Неоднозначное высказывание Соседова в связи с болезненной для многих темой повергло присутствующих в состояние шока.

Никита Джигурда пытался возразить критику, назвав поездки источником заработка для артиста. Но переубедить «оратора» ему не удалось, со знанием дела по любому вопросу он заявил, что у Началовой были средства для жизни. Спровоцировав скандал на программе, Сергей Соседов снова напомнил о себе и своем праве высказывать то, о чем принято молчать, чтобы не оскорбить память тех, кто ушел навсегда.

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